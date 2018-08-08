Детский плач: как он может повлиять на психическое состояние родителей

Потом малыш подрастает, осваивает первые слова, начинает общаться со взрослыми, но все равно периодически плачет. Реакция взрослых может быть прежней – они кидаются на рев, стремясь тут же устранить причину слез. Вы тоже из таких родителей? Тогда вам срочно нужно обратиться к врачу! Для начала – к психотерапевту. Ваше психическое здоровье под угрозой. Вы способны равнодушно переносить детский плач или даже раздражаетесь при виде слез? Идите к психотерапевту еще быстрее, пишет Umnaja.ru.

Писатель и психолог Элейн Арон в своей книге Highlysensetive Person пишет, что мгновенная реакция на детский плач обусловлена генетически – мать понимала: что-то может быть физической угрозой для малыша и моментально бросалась его спасать. По мнению гештальт-терапевта Марины Филатовой, у современных родителей с повышенной эмпатией (чувством сострадания) может развиться так называемая депривация – они винят себя в слезах малыша, доводя собственное состояние до клинических проявлений депрессии. Частый детский плач вызывает у взрослого сильную паническую реакцию, она локализуется в области мозга, связанной с обработкой эмоций.

Профессор Эд Вингерхотс из Университета клинической психологии утверждает: вопли ребенка очень губительны не только для нервного, но и для физического состояния родителей. Непрерывный детский плач в течение продолжительного времени, до 15–20 минут, может также привести к нарушениям слухового аппарата взрослых, находящихся рядом. А эти нарушения, в свою очередь, усугубляют нервное расстройство, раздражительность, ухудшают качество сна.

Доктор Кристин Парсонс из Датского университета провела исследования и на основании полученных результатов утверждает: длительное воздействие плача младенцев на нервную систему взрослого человека имеет разрушающие последствия, вплоть до необратимых. Поэтому необходимо своевременно принимать все меры для сохранения психологической устойчивости.