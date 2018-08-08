«Мы подумываем о ребенке»: британка утверждает, что встречается с призраками и с одним из них все серьезно

Аметист Рилм живет в Бристоле и работает консультантом по духовным вопросам. В этой теме она, пожалуй, разбирается как никто другой — ведь последние 12 лет девушка предпочитает не живых партнеров, а сексуальные отношения с призраками, пишет Medialeaks.ru.

Невидимые ухажеры, про которых рассказывает героиня истории, появились, когда она рассталась со своим женихом. Аметист говорит, что просто хотела поэкспериментировать и надевала эротичное нижнее белье, чтобы соблазнить призраков, — так передает ее слова The Daily Star. И британка уверяет, что однажды это сработало.

«Было похоже, что кто-то навалился на меня. Я чувствовала давление на свои бедра, слышала дыхание и ощущала поглаживания», - говорит она.

По словам Аметист, она способна не просто ощущать присутствие призрака, но и испытывать оргазм во время секса с ним. Девушка уверяет, что за эти годы у нее было около 15 невидимых партнеров. Но полгода назад, во время поездки в Австралию, она встретила того единственного, с кем захотела связать свою жизнь. Вот как девушка об этом рассказывает.

«Однажды я гуляла, наслаждалась природой, и вдруг почувствовала невероятную энергию. Я поняла, что у меня появился новый любовник», - вспоминает девушка.

Британка не до конца уверена, что призрак, с которым она познакомилась в Австралии, мужского пола, но она говорит, что их связь более чем реальна. Этот дух последовал за ней в Бристоль. А спустя полгода их отношения вышли на новый уровень.

«Все довольно серьезно. На самом деле мы даже подумываем о том, чтобы завести призрачного ребенка», - призналась Аметист.

Аметист признает, что все это звучит совершенно бредово, но считает, что так называемые фантомные беременности (когда у женщины есть признаки беременности при полном ее отсутствии) вызваны как раз попаданием призрачных младенцев в человеческие тела. Девушка утверждает, что некоторые женщины могут забеременеть от призраков, но не способны родить, поскольку их тела не могут справиться с паранормальными явлениями. Однако она уверена, что сможет найти способ сделать это, — хотя и признает, что ее рассказ звучит совершенно бредово.

Кристофер Франц, профессор психологии из лондонского Голдсмитовского колледжа и соавтор книги «Аномальная психология», комментируя рассказ Аметист, отметил, что общение с призраками (даже в сексуальной плоскости) не имеет ничего общего с психическими заболеваниями, передает GisMania.