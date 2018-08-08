Наряд дня: Рита Ора в забавном платье после концерта в Латвии

Через два дня после концерта в Латвии папарацци запечатлели знаменитость, когда она направлялась на интервью для утреннеего шоу Radio 1, передает Rus.tvnet.lv.

Певица была одета в платье, состоящее из фрагментов формы сборных по футболу разных стран мира.

27-летняя Ора дополнила свой образ очками Kenzo, которые ее поклонники уже могли оценить во время выступления в Сигулде.