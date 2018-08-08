Наряд дня: Рита Ора в забавном платье после концерта в Латвии

Британская певица и актриса Рита Ора, которая 4 августа порадовала латвийскую публику своим выступлением в Сигулде, вернулась на родину, в Англию.
Через два дня после концерта в Латвии папарацци запечатлели знаменитость, когда она направлялась на интервью для утреннеего шоу Radio 1, передает Rus.tvnet.lv.
Певица была одета в платье, состоящее из фрагментов формы сборных по футболу разных стран мира.
27-летняя Ора дополнила свой образ очками Kenzo, которые ее поклонники уже могли оценить во время выступления в Сигулде.
Напомним, на разогреве на концерте Риты Оры выступил латвийский музыкант Маркус Рива, а затем уже сотни поклонников таланта исполнительницы вместе с ней пели такие хиты, как Anywhere, R.I.P., Lonely Together , For you, и Girls.