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Наряд дня: Рита Ора в забавном платье после концерта в Латвии

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ФОТО: MEGA/Scanpix

Британская певица и актриса Рита Ора, которая 4 августа порадовала латвийскую публику своим выступлением в Сигулде, вернулась на родину, в Англию. 

Через два дня после концерта в Латвии папарацци запечатлели знаменитость,  когда она направлялась на интервью для утреннеего шоу Radio 1, передает Rus.tvnet.lv.

Певица была одета в платье, состоящее из фрагментов формы сборных по футболу разных стран мира.

27-летняя Ора дополнила свой образ очками Kenzo, которые ее поклонники уже могли оценить во время выступления в Сигулде. 

 

Koncerts ar @ritaora uzstāšanos @sigulda_lv! 😍 FOTO: @skapars_photography / TVNET

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Напомним, на разогреве на концерте Риты Оры выступил латвийский музыкант Маркус Рива, а затем уже сотни поклонников таланта исполнительницы вместе с ней пели такие хиты, как Anywhere, R.I.P., Lonely Together , For you, и Girls.

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