Только бы не затмить невесту: сдержанный стиль Меган на свадьбе друга детства Гарри

4 августа Меган Маркл исполнилось 37 лет, однако в этот день в графстве Суррей состоялось торжественное бракосочетание друга детства принца Гарри Чарльза ван Страунбензи и его избранницы Дэйзи Дженкс. Гарри, естественно, не мог пропустить такое важное событие в жизни близкого друга, тем более что на этой свадьбе он был шафером.