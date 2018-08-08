Только бы не затмить невесту: сдержанный стиль Меган на свадьбе друга детства Гарри

4 августа Меган Маркл исполнилось 37 лет, однако в этот день в графстве Суррей состоялось торжественное бракосочетание друга детства принца Гарри Чарльза ван Страунбензи и его избранницы Дэйзи Дженкс. Гарри, естественно, не мог пропустить такое важное событие в жизни близкого друга, тем более что на этой свадьбе он был шафером.
Поклонники Меган Маркл и принца Гарри затаив дыхание ждут каждого их совместного выхода в свет, а потому 4 августа стало особенным. Мало того что королевская пара побывала на бракосочетании друга Гарри, так это еще произошло в день рождения Меган, пишет Rus.tvnet.lv.
Принимая во внимание невероятную популярность герцогини Сассекской, перед ней в этот день стояла очень непростая задача - не затмить своим нарядом невесту и оставаться в тени.
Как думаете, ей это удалось?
Согласитесь, Меган сделала все, чтобы привлечь к себе как можно меньше внимания. Она выбрала темное платье Club Monaco, которое дополнила черными остроносыми туфлями на шпильке, шляпкой-таблеткой и клатчем в тон.
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