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Фрикадельки, картофель и бешамель: шведское блюдо, аж пальчики оближешь

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ФОТО: YouTube

А вы знакомы со шведской кухней? Предлагаем вам попробовать коронное блюдо шведов - фрикадельки. И вкус, и подача этого блюда вас несомненно удивят, пишет Bucataria Noastra.

Это симбиоз лазаньи и картофельной запеканки. Хотите попробовать? Давайте приступим, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты для фрикаделек:

    говяжий фарш - 1 кг;

    картофель - 3 шт;

    моцарелла - 200 гр;

    чеснок - 1 зубчик;

    паприка - 1/4 чайной ложки;

    петрушка, перец, соль по вкусу.

Для соуса бешамель:

    сливочное масло - 5 ст. л.;

    мука - 4 ст. л.;

    молоко - 800 мл;

    соль - 2 ч. л.;

    мускатный орех - 0,5 ч. л.

Приготовление соуса бешамель:

    Растопите сливочное масло, добавьте к нему муку и перемешайте до образования однородной массы. Смесь должна получиться слегка золотистой.

    В другой кастрюле разогрейте молоко, не доводите до кипения.

    Начните вливать молоко в кастрюлю с мукой и маслом, делайте это постепенно, постоянно перемешивая смесь. Она должна стать однородной.

    Полученную смесь прокипятите 10 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.

    Через 10 минут добавьте в соус соль и мускатный орех. Перемешайте и снимите кастрюлю с огня.

Приготовление блюда:

    Разогрейте духовку до 200 градусов.

    Перемешайте говяжий фарш с измельченной зеленью и паприкой. Посолите и поперчите все.

    Отварите картофель до полуготовности, очистите от кожуры, нарежьте кружочками.

    Застелите такими кружочками дно и стенки стеклянной формы для запекания. Используйте для этого только половину картофеля.

    Слепите шарики из фарша. У вас должно получится около 15 фрикаделек.

    Разместите все фрикадельки внутри миски на картофель. Затем между фрикадельками разложите другую часть картофеля.

    Заготовку залейте белым соусом бешамель, чтобы максимально покрыть мясо и картофель. Сверху посыпьте блюдо тертой моцареллой.

    Поставьте блюдо из фарша в духовую печь на 15 мин для запекания.

Блюдо выглядит очень аппетитно! Никто из членов вашей семьи будет разочарован!

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