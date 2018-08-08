Фрикадельки, картофель и бешамель: шведское блюдо, аж пальчики оближешь

Это симбиоз лазаньи и картофельной запеканки. Хотите попробовать? Давайте приступим, пишет Lifter.com.ua.

Ингредиенты для фрикаделек:

говяжий фарш - 1 кг;

картофель - 3 шт;

моцарелла - 200 гр;

чеснок - 1 зубчик;

паприка - 1/4 чайной ложки;

петрушка, перец, соль по вкусу.

Для соуса бешамель:

сливочное масло - 5 ст. л.;

мука - 4 ст. л.;

молоко - 800 мл;

соль - 2 ч. л.;

мускатный орех - 0,5 ч. л.

Приготовление соуса бешамель:

Растопите сливочное масло, добавьте к нему муку и перемешайте до образования однородной массы. Смесь должна получиться слегка золотистой.

В другой кастрюле разогрейте молоко, не доводите до кипения.

Начните вливать молоко в кастрюлю с мукой и маслом, делайте это постепенно, постоянно перемешивая смесь. Она должна стать однородной.

Полученную смесь прокипятите 10 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.

Через 10 минут добавьте в соус соль и мускатный орех. Перемешайте и снимите кастрюлю с огня.

Приготовление блюда:

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Перемешайте говяжий фарш с измельченной зеленью и паприкой. Посолите и поперчите все.

Отварите картофель до полуготовности, очистите от кожуры, нарежьте кружочками.

Застелите такими кружочками дно и стенки стеклянной формы для запекания. Используйте для этого только половину картофеля.

Слепите шарики из фарша. У вас должно получится около 15 фрикаделек.

Разместите все фрикадельки внутри миски на картофель. Затем между фрикадельками разложите другую часть картофеля.

Заготовку залейте белым соусом бешамель, чтобы максимально покрыть мясо и картофель. Сверху посыпьте блюдо тертой моцареллой.

Поставьте блюдо из фарша в духовую печь на 15 мин для запекания.