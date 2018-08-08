Фрикадельки, картофель и бешамель: шведское блюдо, аж пальчики оближешь

А вы знакомы со шведской кухней? Предлагаем вам попробовать коронное блюдо шведов - фрикадельки. И вкус, и подача этого блюда вас несомненно удивят, пишет Bucataria Noastra.
Это симбиоз лазаньи и картофельной запеканки. Хотите попробовать? Давайте приступим, пишет Lifter.com.ua.
Ингредиенты для фрикаделек:
говяжий фарш - 1 кг;
картофель - 3 шт;
моцарелла - 200 гр;
чеснок - 1 зубчик;
паприка - 1/4 чайной ложки;
петрушка, перец, соль по вкусу.
Для соуса бешамель:
сливочное масло - 5 ст. л.;
мука - 4 ст. л.;
молоко - 800 мл;
соль - 2 ч. л.;
мускатный орех - 0,5 ч. л.
Приготовление соуса бешамель:
Растопите сливочное масло, добавьте к нему муку и перемешайте до образования однородной массы. Смесь должна получиться слегка золотистой.
В другой кастрюле разогрейте молоко, не доводите до кипения.
Начните вливать молоко в кастрюлю с мукой и маслом, делайте это постепенно, постоянно перемешивая смесь. Она должна стать однородной.
Полученную смесь прокипятите 10 минут на слабом огне, постоянно перемешивая.
Через 10 минут добавьте в соус соль и мускатный орех. Перемешайте и снимите кастрюлю с огня.
Приготовление блюда:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Перемешайте говяжий фарш с измельченной зеленью и паприкой. Посолите и поперчите все.
Отварите картофель до полуготовности, очистите от кожуры, нарежьте кружочками.
Застелите такими кружочками дно и стенки стеклянной формы для запекания. Используйте для этого только половину картофеля.
Слепите шарики из фарша. У вас должно получится около 15 фрикаделек.
Разместите все фрикадельки внутри миски на картофель. Затем между фрикадельками разложите другую часть картофеля.
Заготовку залейте белым соусом бешамель, чтобы максимально покрыть мясо и картофель. Сверху посыпьте блюдо тертой моцареллой.
Поставьте блюдо из фарша в духовую печь на 15 мин для запекания.
Блюдо выглядит очень аппетитно! Никто из членов вашей семьи будет разочарован!