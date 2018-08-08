«Спасите ребенка от матери!»: Татьяна Навка шокировала поцелуем «в губы» с дочерью

Счастливые моменты личной жизни фигуристка часто выкладывает в свой микроблог.

Вот и на этот раз, делясь фотографией из отпуска на море, Татьяна опубликовала кадр с младшей дочерью Надей. Желая показать искреннюю материнскую любовь, Навка целует Надюшу прямо в губы, пишет Fabiosa.ru.

«Самое сладкое и вкусное создание на свете!» - подписала снимок спортсменка.

Не все подписчики нормально восприняли такое проявление чувств. В Сети вспыхнули бурные обсуждения. Многие высказались о том, что считают такой жест в отношении ребенка непозволительным и возмутительным. Некоторые даже разглядели на лице девочки гримасу ужаса. «Спасите ребенка от матери», - то ли в шутку, то ли всерьез писали под снимком комментаторы.

Нашлись и те, кто заступился на Навку и выразил мнение, что только мать должна решать, как ей демонстрировать любовь к своему ребенку. Ведь дети не вкладывают в подобные контакты никакого двойного смысла, а значит, в них нет ничего странного и дикого.