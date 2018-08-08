Мифы о весе во время беременности

Для многих будущих матерей напольные весы становятся самым страшным предметом в доме. Одним женщинам кажется, что они набирают вес слишком плохо, других тревожит слишком быстрая прибавка, а третьи переживают, что не смогут после родов вернуться в прежнюю форму. Раскладываем по полочкам все, что касается набора массы во время беременности, и развенчиваем некоторые распространенные мифы.
Не все будущие матери должны прибавлять в весе одинаково
Нормы прибавки веса во время беременности в первую очередь зависят от того, какой у женщины был индекс массы тела (ИМТ). Рассчитать этот показатель несложно. Нужно массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах (показатели нужно брать до беременности). Например, если женщина весила 58 кг и имела рост 160 см, ИМТ составит 22,65, пишет Fabiosa.ru.
Нормальным считается ИМТ в пределах 18,5–24,9. Такие женщины за девять месяцев должны прибавить 11–16 кг.
Если ИМТ менее 18,5 – это дефицит массы. Прибавка во время беременности должна быть больше – 13–18 кг.
ИМТ 25–30 соответствует избыточной массе тела. В этом случае нормы прибавка веса будет меньше – 7–11 кг. Женщины с ожирением (ИМТ более 30) должны прибавить за всю беременность не более 5–9 кг.
Набранные килограммы - не лишние
Дети рождаются с разным весом, в среднем – 3,5 кг. А где же оставшиеся килограммы, набранные матерью за время беременности? Оказывается, ни один из них не «растворяется» в организме просто так.
У женщин с нормальным ИМТ примерно по 900–1300 г весят околоплодные воды и плацента. Увеличивается грудь – это еще 900–1300 г.
Организму будущей матери нужно много крови, чтобы обеспечить кислородом и питательными веществами себя и ребенка. «Лишняя» кровь весит 1,8 кг.
От 2 до 4 кг запасаются в виде жиров, белков и других питательных веществ – они пригодятся для производства грудного молока. От 900 до 2000 г может весить матка.
Вес прибавляется неравномерно
В течение первых трех месяцев беременности прибавка веса совсем небольшая, в норме она составляет от 0,9 до 1,8 кг. В дальнейшем в среднем женщина прибавляет по 450–900 граммов в неделю.
Не нужно ждать, что этот показатель каждую неделю будет совершенно одинаковым. Вполне нормально, если он то немного больше, то меньше. Поводом для беспокойства должно стать резкое изменение скорости прибавки массы – в большую или меньшую сторону. В таких случаях нужно обратиться к врачу.
У матерей двойни свои цифры
При двуплодной беременности особенно важно следить за весом. Двойняшки обычно появляются на свет раньше, поэтому нужно, чтобы к моменту родов они успели набрать достаточно большую массу, от этого зависит их здоровье после рождения.
В этом случае женщина должна набрать за 9 месяцев 16–20 кг. В первые три месяца вес увеличивается, как при одноплодной беременности, примерно на 0,9–1,8 кг. В дальнейшем нормальная прибавка составляет 600–700 г в неделю.
Конечно же, все цифры, указанные выше – это лишь средние показатели. Лучший способ узнать, что является нормой для вас и в каких случаях нужно принимать меры – посетить врача женской консультации.
Не нужно есть за двоих
Во время беременности женщине необходимы дополнительные калории и питательные вещества, но фраза «есть за двоих» – явное преувеличение. На самом деле, беременной достаточно лишь 300 дополнительных калорий ежедневно.
Рекомендуемые суточные нормы составляют 1800 калорий в первом триместре, 2200 – во втором и 2400 – в третьем. При двуплодной беременности нужно потреблять каждый день по 3000–3500 калорий.
Следовать этим нормам нужно с умом. Не вся пища одинаково полезна. Беременная женщина должна избегать «пустых» калорий, которые содержатся в жирных или сладких продуктах. Увлечение кондитеркой, конфетами, сладкими напитками и полуфабрикатами приведет к набору лишней массы, но никак не улучшит здоровье будущей мамы и ребенка.
Как поддерживать здоровый вес
Нормальная прибавка веса во время беременности держится на двух столпах: здоровом полноценном питании и физической активности.
Важно, чтобы в рационе присутствовала разнообразная пища: злаки, бобовые, фрукты и овощи, мясо (но не жирное, не жареное и не копченое, не полуфабрикаты), рыба, молочные продукты, орехи. Нельзя бороться с лишним весом, ограничивая потребление жидкости. Обезвоживание опасно для организма женщины и ребенка. Во время беременности ежедневно нужно выпивать примерно по 2 литра воды.
Что касается физической активности, то будущим мамам, у которых нет проблем со здоровьем, рекомендуется выполнять аэробные упражнения в течение по крайней мере 150 минут в неделю, по 10 минут на один подход. Простейший вариант – энергичная ходьба на свежем воздухе. Если есть хронические заболевания, или беременность протекает с осложнениями, то перед тем началом каких-либо упражнений нужно проконсультироваться с врачом.
Как сбросить вес после родов: безопасные способы
Многие женщины переживают, что после появления ребенка на свет их масса тела уже не снизится до прежних значений. На самом деле, поводов для переживаний нет.
Есть безопасные, физиологичные способы сбросить вес после родов. Номер один – собственно, роды. Сразу после них женщина теряет около 5 кг, главным образом за счет веса плода, плаценты и околоплодных вод.
Номер два – грудное вскармливание. Женщины, которые кормят детей грудью в течение нескольких месяцев, расстаются с лишними килограммами быстрее.
Никто не отменял и два других способа, которые мы уже описали выше – физическую активность и здоровое питание. Самый простой вид «физических упражнений» – прогулки с коляской. Ежедневная ходьба помогает привести в норму вес, а свежий воздух и общение с другими молодыми мамами – развеяться и поднять настроение.
Не просто килограммы, а серьезный симптом
В первую очередь – не паниковать и не заниматься самодеятельностью. Нужно проконсультироваться с врачом.
Зачастую причина чрезмерного набора массы – банальное неправильное питание и малоподвижный образ жизни. Но иногда лишние килограммы – симптом серьезного осложнения беременности, например, преэклампсии. Правильно диагностировать патологию и назначить эффективное лечение может только врач, «домашние методы» тут бессильны и зачастую опасны.