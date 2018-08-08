Мифы о весе во время беременности

Не все будущие матери должны прибавлять в весе одинаково

Нормы прибавки веса во время беременности в первую очередь зависят от того, какой у женщины был индекс массы тела (ИМТ). Рассчитать этот показатель несложно. Нужно массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах (показатели нужно брать до беременности). Например, если женщина весила 58 кг и имела рост 160 см, ИМТ составит 22,65, пишет Fabiosa.ru.

Нормальным считается ИМТ в пределах 18,5–24,9. Такие женщины за девять месяцев должны прибавить 11–16 кг.

Если ИМТ менее 18,5 – это дефицит массы. Прибавка во время беременности должна быть больше – 13–18 кг.

ИМТ 25–30 соответствует избыточной массе тела. В этом случае нормы прибавка веса будет меньше – 7–11 кг. Женщины с ожирением (ИМТ более 30) должны прибавить за всю беременность не более 5–9 кг.

Набранные килограммы - не лишние

Дети рождаются с разным весом, в среднем – 3,5 кг. А где же оставшиеся килограммы, набранные матерью за время беременности? Оказывается, ни один из них не «растворяется» в организме просто так.

У женщин с нормальным ИМТ примерно по 900–1300 г весят околоплодные воды и плацента. Увеличивается грудь – это еще 900–1300 г.

Организму будущей матери нужно много крови, чтобы обеспечить кислородом и питательными веществами себя и ребенка. «Лишняя» кровь весит 1,8 кг.

От 2 до 4 кг запасаются в виде жиров, белков и других питательных веществ – они пригодятся для производства грудного молока. От 900 до 2000 г может весить матка.

Вес прибавляется неравномерно

В течение первых трех месяцев беременности прибавка веса совсем небольшая, в норме она составляет от 0,9 до 1,8 кг. В дальнейшем в среднем женщина прибавляет по 450–900 граммов в неделю.

Не нужно ждать, что этот показатель каждую неделю будет совершенно одинаковым. Вполне нормально, если он то немного больше, то меньше. Поводом для беспокойства должно стать резкое изменение скорости прибавки массы – в большую или меньшую сторону. В таких случаях нужно обратиться к врачу.

У матерей двойни свои цифры

При двуплодной беременности особенно важно следить за весом. Двойняшки обычно появляются на свет раньше, поэтому нужно, чтобы к моменту родов они успели набрать достаточно большую массу, от этого зависит их здоровье после рождения.

В этом случае женщина должна набрать за 9 месяцев 16–20 кг. В первые три месяца вес увеличивается, как при одноплодной беременности, примерно на 0,9–1,8 кг. В дальнейшем нормальная прибавка составляет 600–700 г в неделю.

Конечно же, все цифры, указанные выше – это лишь средние показатели. Лучший способ узнать, что является нормой для вас и в каких случаях нужно принимать меры – посетить врача женской консультации.

Не нужно есть за двоих