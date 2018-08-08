Варенье из персиков: тонкости вкусного десерта

По внешнему виду, структуре и даже цвету варенье из персиков очень напоминает абрикосовое. Но в процессе приготовления этого летнего десерта существуют свои тонкости и нюансы.

Что же нужно учесть, чтобы варенье из персиков получилось не только красивым и вкусным, но и с приятной консистенцией и структурой?

Во-первых, для приготовления варенья персики лучше выбирать желтого цвета, в меру спелые, но не очень мягкие. Спелый, а не зеленый плод - это вкусный персик, а вот переспевшие фрукты в процессе уваривания могут разомлеть и превратить твое варенье из персиков в джем или кашу.

Во-вторых, учти, что перед приготовлением персики даже с гладкой, не мохнатой кожицей нужно от нее очистить. Иначе во время варки шкурка обязательно отделится от мякоти, создавая лишние невкусные "лохмотья" в твоем десерте.

В-третьих, в варенье из персиков желательно добавить лимонную кислоту, чтобы оно благополучно хранилось в течение зимы и не засахаривалось.

Варенье из персиков на зиму - ингредиенты:

1 кг персиков,

1,2 кг сахара,

1 ч. ложки лимонной кислоты,

ванилина на кончике ножа,

200 мл воды.

Варенье из персиков - рецепт приготовления:

Тщательно помой персики. Если тебе попался сорт с мохнатой шкуркой, воспользуйся для этой процедуры щеточкой.

Опусти персики в кипяток на 10 секунд, а затем сразу достань и переложи в емкость с холодной водой, в которую добавлена 0,5 ч. ложки лимонной кислоты. Вытащи фрукты из воды и очисти от кожицы.

Приготовь сироп. Для этого насыпь сахар в воду, перемешай и доведи до кипения. Шумовкой сними сверху образовавшуюся пену.

Персики разрежь на дольки и почисти от косточек. Опусти фрукты в кипящий сироп, доведи до кипения и сними с огня. Оставь персики до полного остывания на 6 часов.

Снова поставь кастрюлю на плиту, доведи до кипения, уменьши огонь и уваривай варенье из персиков примерно 30 минут.

Перед окончанием варки добавь 0,5 ч. ложки лимонной кислоты, ваниль и аккуратно перемешай.

Готовое варенье из персиков разлей по подготовленным стерилизованным банкам и закатай. Переверни банки, укутай одеялом и оставь до полного остывания.