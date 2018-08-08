Пять способов хорошо отбелить потускневшее белье

Есть два правила, которых стоит придерживаться, если хотите сохранить нижнее белье белым подольше, пишет Goodhouse.ru.

Не затягивайте со стиркой, т.к. пятна от пота (даже если вы их не видите) через некоторое время начинают проявляться в виде желтых разводов, и отстирать их бывает довольно трудно.

Старайтесь не стирать белье в машине. Белье тускнеет от неправильно выбранной температуры, а также если находится вместе с другими вещами в барабане.

Лимонный сок

Добавьте в горячую воду лимонный сок, перелейте раствор в тазик, остудите и замочите белье в течение пары часов. После этого постирайте лифчики со стиральным порошком.

Уксус

Добавьте в горячую воду стакан уксуса и оставьте белье в этом растворе на ночь. Утром постирайте, как обычно.

Перекись водорода

Разведите перекись в теплой воде и замочите белье в течение 30 минут из расчета 2 ст л перекиси водорода на 1л воды. После этого, постирайте вещи, как обычно.

Сода

Замочите белье в растворе 10 ст л соды на 5 л теплой воды. Для большего эффекта можно добавить нашатырный спирт. Оставьте белье на 3 часа, а затем постирайте со средством для стирки.

Кипячение

Самый проверенный способ отбеливать белье - это кипятить. Делать это часто не следует, однако, если нужна радикальная мера, то можно. Итак, берем кастрюльку, наливаем воду, добавляем 1/4 стакана соли и 1/2 соды и кипятим минимум 30 минут.