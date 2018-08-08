Советы эксперта: спорт во время беременности

Тренер и специалист по питанию Лайла Силиня: "Физические упражнения улучшают общее самочувствие, поддерживают эмоциональную стабильность и подготавливают женское тело к родам. Самое главное, выбрать правильный спорт и достаточное количество упражнений, пишет Mixnews.ru.

Можно продолжать заниматься любимым видом спорта, контролируя сердечный ритм. Беременность – это не болезнь, но посоветоваться с врачом следует. Только он должен решить: продолжать ли вам тренировки и с какой интенсивностью.

Но какой бы вид спорта женщина ни выбрала во время беременности, ей всегда следует обращать внимание на частоту сердечных сокращений и обсудить с врачом пределы, допустимые именно в ее конкретном случае.

Единственное, чего следует избегать, это видов спорта, в которых высок риск падения или удара: футбол или волейбол, а также лыжи, коньки или ролики. Любой удар во время беременности крайне опасен.

Самый безопасный и щадящий вид активности – прогулки. Если до беременности женщина не занималась спортом, следует отдать предпочтение прогулкам – они являются самым безопасным и щадящим видом физической активности для будущих мамочек.

Но и прогулки тоже могут разной интенсивности: это может быть и простая ходьба по парку и более серьезная, скандинавская. А тем, кто в хорошей физической форме подойдут даже походы.

Главное преимущество прогулок – это свежий воздух, который так необходим для здоровья женщины и малыша.

Начиная с последнего триместра – все в бассейн! Начиная с шестого месяца беременности почти все будущие матери жалуются на боли в спине, ногах и мышцах. А упражнения в воде снимут напряжение с позвоночника, одинаково нагружая все мышцы.

Плавание улучшают дыхательную систему, кровообращение, укрепляют сердце и стенки сосудов, укрепляет мускулатуру тела, что пригодится во время родов и позволит быстрее восстановиться.

Главное преимущество бассейна заключается в том, что оно подходит абсолютно всем, даже тем, кто никогда не занимался спортом до этого.