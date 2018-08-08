Операции на груди можно проводить в любом возрасте

Многие женщины мечтают о проведении косметической хирургии груди. Но можно ли не подходить для этой операции по возрасту?
До тех пор, пока женщина считается здоровой, она может проходить через косметическую хирургию груди. Другими словами, операции по установке имплантов в грудь или подтяжки бюста могут проводиться в любом возрасте. Некоторые люди ошибочно полагают, что данные пластические операции подходят только для молодых женщин, особенно если речь идет об увеличении груди. В реальности, пластические хирурги способны проводить данные процедуры в любой период жизни пациенток после 18 лет, сообщает Medikforum.ru.
Увеличение груди - это короткая по продолжительности пластическая операция, которая проводится под наркозом через капельницу. Импланты обычно устанавливаются под грудные мышцы через небольшие разрезы в области складок груди или сосков, где они будут не видны. Послеоперационные шрамы заживают достаточно хорошо, а восстановление является быстрым и легким. Небольшой дискомфорт сохраняется после операции в течение недели, и лишь очень немногим женщинам требуется брать больничный на несколько дней. Кроме того, хирурги советуют на месяц отказаться от физических нагрузок.
Лифтинг или подтяжка груди - еще одна очень популярная операция. Пышный бюст делает женщину привлекательной в молодом возрасте, но постоянное ношение такого веса на теле приводит к тому, что грудь с возрастом опускается. Пластические хирурги исправляют данный дефект с помощью простых операций. Некоторые женщины сочетают лифтинг и увеличение груди, выбирая новые импланты на гелево-силиконовой основе. Необходимо также помнить о том, что многие косметические операции на груди можно сочетать с другими видами пластической хирургии, включая фейслифтинг, ринопластику, блефаропластику, липосакцию и даже абдоминопластику для того, чтобы максимально ускорить время восстановления.