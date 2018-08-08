Операции на груди можно проводить в любом возрасте

До тех пор, пока женщина считается здоровой, она может проходить через косметическую хирургию груди. Другими словами, операции по установке имплантов в грудь или подтяжки бюста могут проводиться в любом возрасте. Некоторые люди ошибочно полагают, что данные пластические операции подходят только для молодых женщин, особенно если речь идет об увеличении груди. В реальности, пластические хирурги способны проводить данные процедуры в любой период жизни пациенток после 18 лет, сообщает Medikforum.ru.

Увеличение груди - это короткая по продолжительности пластическая операция, которая проводится под наркозом через капельницу. Импланты обычно устанавливаются под грудные мышцы через небольшие разрезы в области складок груди или сосков, где они будут не видны. Послеоперационные шрамы заживают достаточно хорошо, а восстановление является быстрым и легким. Небольшой дискомфорт сохраняется после операции в течение недели, и лишь очень немногим женщинам требуется брать больничный на несколько дней. Кроме того, хирурги советуют на месяц отказаться от физических нагрузок.