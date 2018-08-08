Составлен список идеальных утренних напитков, и кофе в нем нет

А, к примеру, имбирный чай можно считать полноценным энергетиком. В отличие от кофе, он производит тонизирующий эффект дольше. Одновременно с этим он укрепляет иммунитет и усиливает кровообращение. Все это положительно отражается на работоспособности в течение дня, что делает имбирный чай идеальным утренним напитком, пишет Meddaily.ru .

Аналогичные свойства у чая с жасмином. Если ни имбирь, ни чай вам не по душе, подойдет обычная теплая вода с медом и лимоном. Такая вода ускоряет обмен веществ и усиливает иммунную защиту. Повышает работоспособность свежий гранатовый сок, говорят ученые. По их словам, он полезен за счет содержания магния, калия, кальция и фосфора.