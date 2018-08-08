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Самомассаж: как подтянуть овал лица

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Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

Сегодня Виктория Цепляева — основательница школы «Скульптурное лицо» — научит нас держать овал лица буквально в своих руках. Убрать брыли, подтянуть обвисающие щеки и сделать красивую и четкую зону подбородка — проще простого после просмотра видеоинструкции.

Теперь ты уже знаешь, что такое брыли и как от них избавиться, как подготовить лицо к вечеринке, если она уже сегодня, как убрать морщины на лбу своими руками без ботокса, пишет Lady.mail.ru.

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