Семь способов визуально увеличить грудь без пуш-апов и операций

Надень топ в горизонтальную полоску

Горизонтальная полоска, как ты знаешь, сильно расширяет и может визуально плохо отразиться на твоей фигуре (почти как бургер на ночь). Но иногда и от этого опасного принта есть польза, когда дело касается серых глаз груди, пишет Lady.mail.ru.

Чем толще полоска, тем интенсивнее она увеличивает и расширяет все, что находится под ней, так что смотри, чтобы твоя тельняшка несильно мельчила. Кстати, эффект будет круче, если полосатый топ будет облегать твое тело.

Выбирай рюши...

...или любую объемную аппликацию. Этот вариант будет менее опасным, если место «притяжения» рюшей или жабо будет сосредоточено исключительно в области груди — тогда оно не добавит объема остальным частям твоего тела.

Носи вызывающие украшения

Яркие, необычные, больше ожерелья, кулоны или броши привлекут повышенное внимание к груди. Если никак не можешь определиться с украшением, то мы посоветуем тебе выбрать огромный кулон на короткой цепочке — он сработает гораздо лучше. А как только туда упадет взгляд, никто уже не будет вспоминать о размере.

Надень рубашку

Да, этот секрет буквально лежит на поверхности, и им ты сможешь воспользоваться даже в офисе.

Если речь идет о белой рубашке, то тут сразу два преимущества: светлый цвет слегка полнит (а в случае с иллюзией большой груди, тебе это только на руку), пара верхних расстегнутых пуговиц создаст видимость того, что сразу под ними смотрящего ждет райская ложбинка с говорящими оленятами и поющими птицами — а если менее поэтично, то добавит примерно размер к тому, что дано тебе от природы.

Если же ты можешь позволить себе цветную блузку, то тут работает та же схема, что и с топом: горизонтальная полоска и дизайн, вызывающий интерес к области декольте (те же рюши, жабо, аппликации).

Воспользуйся скрепкой

Вот и разгадка головоломки века про скрепку и грудь! Сцепи лямки от бюстгальтера сзади скрепкой или булавкой. Ты сможешь отрегулировать степени «сжатия» груди, стоя у зеркала и передвигая скрепку вверх или вниз по спине. Заодно и от вылезающих из всех топов лямок избавишься!

Носи корсет

Неплохой способ подчеркнуть красоту, форму и размер груди — уменьшить талию! Тогда любая, даже самая небольшая грудь будет казаться больше. Небольшой бонус от ношения корсета — это ровная осанка (кстати, даже отдельно это делает грудь чуточку больше, ведь ты выпрямляешь спину и перестаешь прятать всю красоту за сутулостью) и легкое похудение. А если ты скомбинируешь несколько советов из статьи, сможешь побороться с самой Памелой Андерсон за звание самой соблазнительной девушки.

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