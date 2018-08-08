«Вынужденная близость»: о чем думает твой мастер бикини-эпиляции

Автор пожелала сохранить анонимность.

«Эпиляция зоны бикини сильно отличается от эпиляции, скажем, ног. Приходится иметь дело с дряблой кожей, незаметными для глаза волосками и даже менструальными выделениями, передает Lady.mail.ru.

Но самое главное — человек, ложащийся на стол для восковой депиляции интимных частей тела, чувствует себя гораздо более уязвимым. Думаю, именно поэтому я стала для своих клиенток своего рода психологом.

Я совершаю манипуляции в их интимных зонах, пока они лежат полураздетыми. Все границы стерты. Это уже автоматическая, вынужденная близость. Они верят, что я не буду оценивать их физически и поэтому, думаю, верят, что я не буду оценивать их и с моральной точки зрения.

Я многое узнаю о людях, когда делаю им эпиляцию. С большинством клиентов мы болтаем. Пока я нахожусь там, внизу, женщины рассказывают о своих романах. Они рассказывают о напряжении в отношениях с друзьями, о своих ужасных свекровях, мужьях, которые работают слишком много или, наоборот, слишком мало. Ко мне приходят клиентки, которые только что прошли через развод или узнали об измене партнера. Для многих из них эпиляция — это способ вернуть контроль над своим телом. Она помогает им снова начать думать о себе — впервые за долгое время.

Удивительно, но многие приходят на эпиляцию после того как у них кто-то умер. Это позволяет вернуть контроль над телом и над жизнью, которая превратилась в хаос. Это физический эквивалент сортировки бумаг в ящиках стола.

В женской анатомии меня не удивить ничем. Но я никогда особенно не разглядываю интимные места. Я в большей степени фокусируюсь на жесткости волос, направлении их роста, на надоедливых одиноких волосках на внутренней поверхности половых губ. До остального мне дела нет — после того как женщина уходит, я уже не вспомню, как выглядела ее вульва. С тем же успехом я могла бы делать эпиляцию пальца на ноге. Виды и запахи женского тела перестают вызывать какие-либо чувства.

Клиентки очень боятся, что могут нечаянно описаться во время процедуры, но такого при мне еще не случалось. А вот с месячными приходят постоянно. Они просто вставляют тампон, а я держу под рукой салфетки. Но в таких случаях нужно уделять повышенное внимание гигиене. Я надеваю перчатки и постоянно меняю шпатели. Получается не очень экономно, зато клиентки потом возвращаются.