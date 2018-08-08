Детские вещи, которые нельзя покупать с рук

№1. Автокресло

Даже если у него нет заметных глазу изъянов, за время использования оно могло получить внутренние повреждения, которые помешают полноценно держать удар при столкновении. При покупке с рук невозможно быть уверенным, что кресло не побывало в аварии, а ведь по правилам после этого оно должно отправиться на утилизацию, пишет Deti.mail.ru.

№2. Обувь

Ботиночки надевали всего несколько раз? Этого достаточно, чтобы они успели принять форму ноги своего хозяина. Из-за этого следующий обладатель в лучшем случае будет испытывать дискомфорт при ходьбе, а в худшем – деформированная обувь может привести к деформации стопы малыша.

Не стоит сбрасывать со счетов и грибок, который может «жить» на внутренней поверхности обуви.

№3. Роликовые коньки, ботинки для лыж и сноуборда

Изношенные ролики менее управляемы, а значит, травмоопасны. Надежность креплений ботинок для лыж или сноуборда со временем тоже уменьшается.

Еще одна проблема – термоформовка, о которой может умолчать продавец (о ней особенно важно помнить, если вы экипируете ребенка для занятий в секции). Ботинки разогревают в спортивных мастерских или обычным феном дома и сразу же надевают. За счет этого они садятся по ноге и становятся безупречно удобными – но только для одного-единственного обладателя. Хотя считается, что фирменные ботинки могут вынести даже 2-3 термоформовки, качества им это не прибавляет.

№4. Защитные шлемы

Будь то шлем для катания на велосипеде, роликах или горных лыжах – он просто обязан быть новым. Б/у изделия могут иметь скрытые повреждения, трещины, растянутые ремешки — в результате они будут хуже справляться со своей защитной функцией.

№5. Шапки и шарфы

В комплекте с такой покупкой идет риск получить вшей. С волос паразиты и их яйца (гниды) могут попасть на внутреннюю поверхность шапки, где способны дожидаться нового кормильца до 7 дней (гниды – до 20). В складках или швах одежды они могут уцелеть даже после стирки, поскольку гибнут только при температуре выше 50 °С.

№6. Матрасы

Буквально за полгода на их поверхности образуется малоприятная смесь из частиц кожи, волос, пота, слюны, а на детских матрасах – еще и других малопривлекательных жидкостей. Отчистить матрас от этого «коктейля» в домашних условиях не удастся, а цена химчистки сопоставима со стоимостью нового.

№7. Одеяла и подушки

В подержанных постельных принадлежностях вы принесете домой как минимум пылевых клещей, вызывающих аллергию, а то и кого-нибудь похуже – например, платяных вшей и даже клопов. Чтобы избавиться от них, обычной стирки в машине может быть недостаточно, а о стоимости химчистки мы уже говорили выше.

№8. Мягкая мебель и мягкие игрушки

Купить диванчик или кресло в детскую за полцены очень соблазнительно, но вместе с ними опять-таки можно приобрести самых разных насекомых, споры грибка и прочих неприятных соседей. То же самое, кстати, касается и мягких игрушек.

Можно, только осторожно

Существует еще одна категория детских товаров, покупать которые с рук можно, но очень и очень осторожно. Это вещи, от которых зависит безопасность малыша: детские коляски, кроватки, стульчики для кормления, шезлонги, качели. Проверять их состояние всегда нужно очень внимательно, особенно в отношении крепежей, фиксаторов, ремней безопасности.