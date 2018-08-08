Анонимный донор: откровенная история «отца» 26 детей

«Меня зовут Артур*. Я помогаю зачать ребенка парам и одиноким женщинам уже больше четырех лет. Сейчас у меня 26 детей», – 32-летний мужчина рассказал проекту «Дети Mail.Ru» о том, как стал донором спермы и почему ему пришлось «уйти в подполье».
Объявление в интернете
Впервые я задумался о донорстве на первом курсе в медвузе, когда мы с одногруппником искали подработку на время летних каникул. Но тогда все закончилось шутками на эту тему, пишет Deti.mail.ru.
Через несколько лет лучший друг признался мне, что уже долгое время у них с девушкой не получается зачать ребенка. Они сдали анализы в клинике, и выяснилось, что с его спермограммой шансы стать отцом нулевые.
Я был поражен: мой друг – молодой спортивный парень, никогда бы не поверил, что у такого могут быть проблемы. После этого я долго изучал вопрос.
Где-то прочел, что около 30% пар в России не могут иметь детей, особенно в мегаполисах. Вот тогда-то я и решил стать донором спермы.
Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь бегом и плаванием, не пью и не курю. У меня высшее образование, знаю два иностранных языка, жил и работал за границей. Об этом я и написал в объявлении. Еще указал свои вес, рост, цвет волос и глаз, прикрепил свою фотографию. Затем я разместил свое объявление на профильных сайтах.
Через пару дней мне написали несколько человек. Немного пообщавшись, с некоторыми я решил встретиться.
Девушка ревновала, я «ушел в подполье»
Мне не было неловко на этих встречах. Я сразу старался больше рассказать о себе. С тремя женщинами мы решили попробовать. Я сдал необходимые анализы, нужно было дождаться их овуляций. Но тут случилось непредвиденное.
У меня есть девушка. Я честно рассказал ей, что хочу стать донором спермы. Она поначалу отнеслась к этому нормально, но когда мне стали звонить женщины и сообщать даты своих овуляций, она заревновала, подумала, что потом они захотят меня «отбить». Аргументы, что это – семейные пары, что мужья этих женщин в курсе происходящего, не подействовали. Мне пришлось все отменить.
Через несколько дней я зашел в свой аккаунт на сайте доноров, чтобы удалить его, и увидел сообщение. Мне повторно написала одна из тех женщин, просила передумать. Это была очень эмоциональная переписка, и я решил помочь этой семье. Я «ушел в подполье».
Мы встретились. Женщина привела с собой акушерку, которая помогала ей. Я сделал свое дело в стерильный контейнер, передал им и уехал. Спустя несколько недель получил сообщение: все получилось с первой попытки.
Я никогда не забуду тот зимний день, он был самым счастливым в моей жизни. Мне было так приятно помочь этой семье, что я решил и другим женщинам ответить. Так я стал донором спермы.
Вознаграждение – по желанию
Моя цель очень проста: я люблю помогать людям, мне безумно нравится, когда женщина хочет стать мамой, а я могу подарить ей эту радость. Я буду счастлив так же, как и она, увидев фото теста с двумя полосками. Это непередаваемое чувство! Можно сказать, это стало одним из смыслов моей жизни.
Я не хочу просто быть в этом мире, хочу делать что-то по-настоящему важное, благородное. Вознаграждение за «труды» я сначала не брал, но многие женщины удивлялись, когда я говорил, что делаю это бесплатно, они искали какой-то подвох. В итоге я стал писать «вознаграждение – по желанию».
Также я всегда на встрече показываю все свои анализы, за это время у меня их больше 100 скопилось, но при желании мы можем пойти вместе в клинику, чтобы я при женщине проверился на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С. Некоторые делают генетический тест. Я только «за», я бы на их месте обследовал доноров вдоль и поперек. Здоровье – превыше всего.
В клинике нет таких эмоций
Я занимаюсь донорством вот уже больше четырех лет. Заметил, что при личной встрече женщина за первые 10 секунд уже понимает, хочет от тебя ребенка или нет. Остальное – вопросы и анализы – всегда второстепенно.
В Санкт-Петербурге я сотрудничал и с несколькими клиниками как донор. Но там нет этих эмоций, ты не видишь, кому помогаешь. Мне важно, какое у женщины здоровье, в какой семье родится ребенок.
Еще я всегда спрашиваю анализы. Многие удивляются, но это же здоровье будущего ребенка, мне не все равно.
Был случай, когда женщина курила при мне, а на мое замечание заявила, что беременности это не помешает. Я отказался ей помогать.
Раньше я обращал внимание на доход семьи, меня интересовало, какое ребенок сможет получить образование, и так далее. Сейчас я стал прислушиваться к внутреннему ощущению: «Хочу ли я помочь этой женщине? Как у нас складывается разговор?»
Женщинам важнее всего, чтобы донор был адекватным, чтобы был здоров, многие ценят высокий рост. Многих интересовал мой знак зодиака, спрашивали о хобби, любимых книгах. Были и необычные вопросы, например, однажды спросили про размер моего полового органа, чтобы, если родится мальчик, у него не было бы «недопонимания с девушками».
Иногда приходится врать девушке, что болит голова
Многие доноры спермы хотят помогать «естественным образом». И мне довольно часто предлагают все сделать именно так. Я отказываю, потому что в этом случае есть риск подхватить какую-нибудь инфекцию. Не хочу подвергать опасности других женщин. К тому же, на мой взгляд, шансы одинаковые, что «естественным образом», что через шприц.
Некоторые считают, что надо обращаться в клинику, потому что там проверяют и обрабатывают сперму. Я не против. Мы вместе идем в клинику и проводим все манипуляции там.
Самый частый способ, которым я помогаю, – это с помощью шприца и баночки. Получается обычно с 1-3 попытки. Женщине важнее всего правильно рассчитать день овуляции. А донору – воздерживаться 3-4 дня до «дня икс». Это не всегда просто, я ведь живу с девушкой. Приходится иногда ей врать, что у меня болит голова.
У меня обязательно будут «неанонимные» дети
О том, что я донор спермы, знает только один человек. Когда есть, с кем поделиться, легче живется. Моя девушка, мне кажется, этого не поймет. Не надо ей об этом знать. Я ее уважаю и люблю, но считаю, что то, чем я занимаюсь, приносит счастье мне и другим людям и не мешает нашим отношениям.
На сегодняшний день у меня 26 детей. Некоторые родились и живут в Финляндии, Германии, Белоруссии, Украине, США, большинство – в России. После первой же фотографии двух полосок, которую мне прислали, я понял, что моя жизнь никогда не будет прежней.
Многие женщины присылают мне фотографии детей, и я могу смотреть на них часами.
Я в полной мере ощутил, под каким натиском гормонов оказывается человек, когда смотрит на своего ребенка. Это что-то невообразимое.
Я всегда понимал, что я – донор, и у этих детей своя семья. Мы с женщинами договаривались об анонимности, и я никогда не нарушу это правило. Хотя и не удивлюсь, если однажды кто-то из подросших детей меня разыщет и постучится в дверь. Я буду очень рад. Представляю, как мы будем долго пить чай и разговаривать о его или ее жизни.
У меня обязательно будут «неанонимные» дети с моей девушкой. Мы будем их вместе растить. И этим детям я когда-нибудь обязательно расскажу, что у них есть братья и сестры. Я бы на их месте хотел о таком знать.
В США к выбору донора относятся проще
Сейчас я живу в США, и здесь уже помог двум афроамериканкам стать мамами. Тут есть некоторые отличия от России. Например, на встрече женщины просят показать только тест на венерические заболевания. Другие анализы их не интересуют. Мне кажется, здесь женщины проще выбирают донора спермы, не так много вопросов задают.
Еще заметил, что здесь меньше знают об искусственном оплодотворении. Многие просят отправить им сперму по почте, например, в Техас. Я пытался объяснить, что транспортировка возможна, но – через клинику, так как нужна специальная температурная среда. Мне советовали положить в посылку лед…
В России со мной тоже случалось всякое. Однажды женщина забыла купить стерильный контейнер для спермы и предложила мне вместо него кофейную кружку мужа.
Был еще прикол, когда передал женщине контейнер, она забрала его, перекрестила и забежала в ванную.
Бывали случаи, когда женщины приносили испеченный своими руками торт или еще что-то вкусное. Я не мог взять блюдо домой, приходилось все съедать на улице. Было вкусно!
Несколько раз меня забирал на машине водитель, вез в загородный особняк семейной пары. А бывало, что я сам долго добирался по пробкам в какой-то отдаленный населенный пункт.