Анонимный донор: откровенная история «отца» 26 детей

Объявление в интернете

Впервые я задумался о донорстве на первом курсе в медвузе, когда мы с одногруппником искали подработку на время летних каникул. Но тогда все закончилось шутками на эту тему, пишет Deti.mail.ru.

Через несколько лет лучший друг признался мне, что уже долгое время у них с девушкой не получается зачать ребенка. Они сдали анализы в клинике, и выяснилось, что с его спермограммой шансы стать отцом нулевые.

Я был поражен: мой друг – молодой спортивный парень, никогда бы не поверил, что у такого могут быть проблемы. После этого я долго изучал вопрос.

Где-то прочел, что около 30% пар в России не могут иметь детей, особенно в мегаполисах. Вот тогда-то я и решил стать донором спермы.

Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь бегом и плаванием, не пью и не курю. У меня высшее образование, знаю два иностранных языка, жил и работал за границей. Об этом я и написал в объявлении. Еще указал свои вес, рост, цвет волос и глаз, прикрепил свою фотографию. Затем я разместил свое объявление на профильных сайтах.

Через пару дней мне написали несколько человек. Немного пообщавшись, с некоторыми я решил встретиться.

Девушка ревновала, я «ушел в подполье»

Мне не было неловко на этих встречах. Я сразу старался больше рассказать о себе. С тремя женщинами мы решили попробовать. Я сдал необходимые анализы, нужно было дождаться их овуляций. Но тут случилось непредвиденное.

У меня есть девушка. Я честно рассказал ей, что хочу стать донором спермы. Она поначалу отнеслась к этому нормально, но когда мне стали звонить женщины и сообщать даты своих овуляций, она заревновала, подумала, что потом они захотят меня «отбить». Аргументы, что это – семейные пары, что мужья этих женщин в курсе происходящего, не подействовали. Мне пришлось все отменить.

Через несколько дней я зашел в свой аккаунт на сайте доноров, чтобы удалить его, и увидел сообщение. Мне повторно написала одна из тех женщин, просила передумать. Это была очень эмоциональная переписка, и я решил помочь этой семье. Я «ушел в подполье».

Мы встретились. Женщина привела с собой акушерку, которая помогала ей. Я сделал свое дело в стерильный контейнер, передал им и уехал. Спустя несколько недель получил сообщение: все получилось с первой попытки.

Я никогда не забуду тот зимний день, он был самым счастливым в моей жизни. Мне было так приятно помочь этой семье, что я решил и другим женщинам ответить. Так я стал донором спермы.

Вознаграждение – по желанию