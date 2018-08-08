Шаг к свободе: пять веских причин не носить бюстгальтер

1. Вы освобождаетесь от стереотипов

Общество обязывает дам носить лифчик. Женщины с небольшой грудью надевают бюстгальтер, так как считают, что соски нужно прятать. Многие делают это еще потому, что размер их груди не соответствуют навязанному стандарту, пишет Fabiosa.ru. Таким способом они визуально увеличивают ее. Может, пора избавляться от этого давления и делать то, что вы считаете нужным?

2. Вы экономите

Только вспомните цены на кружевное белье в магазинах. За деньги, которые бы вы потратили на один кружевной лифчик, можно купить целую кучу удобного или спортивного белья.

3. Вы не вредите своему здоровью

Исследователи доказали, что ношение лифчика не только не защищает грудь от обвисания, но даже может навредить. Грудные мышцы и связки без движения атрофируются точно так же, как любые другие. А постоянная поддержка извне лишает грудь нужной ей нагрузки. Впоследствии это приводит к ее провисанию и изменению формы. Поэтому старайтесь давать иногда своей груди свободу, не облачая ее в тряпки с поролоном.

4. Вы расслабитесь

Только вспомните, как приятно снять бюстгальтер после тяжелого дня. А теперь представьте, что вам больше не нужно мучиться вообще. Ничто больше не натирает, не жмет, не сковывает движений и не сжимает легкие. Не замечательно ли?

5. Вам будет проще подобрать одежду

Часто женщины отказываются от вещей в магазинах, так как не представляют, как наденут бюстгальтер под них. Не надевая лифчик, вы можете не переживать, что бретельки и шлейки будет видно. А если вас смущают виднеющиеся соски, заклейте их специальными наклейками или мягким пластырем.

Почему обвисает грудь

Как мы уже писали, ученые доказали, что бра не спасет вашу небольшую грудь от обвисаний и даже может навредить. Мы подготовили для вас причины, которые могут привести к обвисанию.

постоянное ношение бюстгальтера;

кормление грудью;

гормональный дисбаланс;

физиологические особенности;

неправильный образ жизни.