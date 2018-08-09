Выдавать замуж 12-летнюю девочку — это нарушение прав человека, но как насчет женитьбы на мальчике? Эксперимент показал неожиданные реакции людей

Два года назад группа борцов за права человека присоединилась к пользователю Коби Персин (Coby Persin) на YouTube, чтобы провести социальный эксперимент. На Таймс-сквере была разыграна сценка, как будто 65-летний мужчина женится на 12-летней девочке, сообщает Fabiosa.ru.

Пока "пара" фотографировалась, к ним подходили люди и спрашивали девушку, все ли с ней в порядке, а особо активные даже рвались вызвать полицию. Толпа была вовлечена в происходящее, пытаясь помочь юной "невесте".

Видео, в котором показано, как негативно реагирует толпа, было просмотрено более 21 миллиона раз, под ним написано почти 25 тысяч комментариев. То есть и в Сети пользователи активно реагировали.

Но что будет происходить, если на том же Таймс-сквер молодой человек в возрасте 12 лет будет жениться на 50-летней женщине? Такой эксперимент Коби Персин провел спустя несколько недель.

Коби и другие зрители удивились, что только две женщины были обеспокоены происходящим, подошли к "жениху и невесте". Никто из толпы не реагировал очень активно, не вызывал полицию. Почему никому не жалко 12-летнего мальчика? Почему никто не спросил, где его родители?

Социальный эксперимент показал неоднозначную реакцию людей на два варианта развития событий, чему пока не нашлось объяснений.