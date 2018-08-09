Выдавать замуж 12-летнюю девочку — это нарушение прав человека, но как насчет женитьбы на мальчике? Эксперимент показал неожиданные реакции людей

Бракосочетание с детьми младше 18 лет является нарушением прав человека на фундаментальном уровне. К сожалению, статистические данные говорят о том, что за последние 15 лет в США было выдано замуж или женились 200 000 детей. Шокирующие цифры, не правда ли?
Два года назад группа борцов за права человека присоединилась к пользователю Коби Персин (Coby Persin) на YouTube, чтобы провести социальный эксперимент. На Таймс-сквере была разыграна сценка, как будто 65-летний мужчина женится на 12-летней девочке, сообщает Fabiosa.ru.
Пока "пара" фотографировалась, к ним подходили люди и спрашивали девушку, все ли с ней в порядке, а особо активные даже рвались вызвать полицию. Толпа была вовлечена в происходящее, пытаясь помочь юной "невесте".
Видео, в котором показано, как негативно реагирует толпа, было просмотрено более 21 миллиона раз, под ним написано почти 25 тысяч комментариев. То есть и в Сети пользователи активно реагировали.
Но что будет происходить, если на том же Таймс-сквер молодой человек в возрасте 12 лет будет жениться на 50-летней женщине? Такой эксперимент Коби Персин провел спустя несколько недель.
Коби и другие зрители удивились, что только две женщины были обеспокоены происходящим, подошли к "жениху и невесте". Никто из толпы не реагировал очень активно, не вызывал полицию. Почему никому не жалко 12-летнего мальчика? Почему никто не спросил, где его родители?
Социальный эксперимент показал неоднозначную реакцию людей на два варианта развития событий, чему пока не нашлось объяснений.
Статистика ЮНИСЕФ показывает, что около 10% мальчиков до 18 лет в восьми странах являются официально женатыми, и это явное нарушение прав человека.