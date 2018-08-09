Длина ее ног - 105 см! И это странно, но в детстве ее нещадно травили

Эта шведская модель обладает действительно длинными ногами благодаря удивительной удаче и генам! Известная в Instagram как La Östergren, девушка набрала 241 тысячу подписчиков и активно пропагандирует здоровый образ жизни, пишет Providr.
La Östergren публикует много фотографий, чтобы сформировать у своих фанатов любовь к здоровью и фитнесу, пишет Lifter.com.ua.
Мать двоих детей и жена знаменитого бодибилдера Торбьорна Остергрена, Ия Остергрен утверждает, что каждый человек должен любить свое тело, каким бы оно ни было.
Сама же девушка порой припоминает, как над ней издевались из-за ее длинных ног в детстве и юности.
«То, как люди относятся к вам, - это их карма. То, как вы реагируете - ваша», - говорит девушка.
Ноги у девушки действительно длиннее, чем у среднестатистических женщин – около 105 сантиметров.
Это уникальное качество позволяет ей строить успешную карьеру модели и позировать для разнообразных фотосессий.
Ее любимые фразы: «Нужно быть фламинго в стае голубей» и «Прекратите соревноваться с другими, начните соревноваться с самим собой».
La Östergren стала источником вдохновения для людей во всем мире. Однако девушке и до сих пор приходят довольно обидные комментарии из-за особенностей ее фигуры.
Сама модель объяснила: «Мы все разных форм, размеров и пропорций; мое тело было и остается проблемой для некоторых людей. Люди всегда боялись чего-то необычного, но хватит уже дискредитировать или оскорблять кого-то лишь потому, что вам что-то не по душе. Я люблю свое тело».
Девушка действительно пытается научить людей любить себя и всячески это проявлять.
Хотя многие называют ее «гигантом» или «инопланетянкой», модель демонстрирует, насколько хорошо она владеет своим телом!
Девушка любит путешествовать, посещает спортивный зал каждый день и при этом ест достаточно много мяса.
Несмотря на всех недоброжелателей, девушка довольно популярна и успешна.
Разве это не повод полюбить то, что делает вас уникальными?!
А что вы думаете обо всей этой истории? Будь у вас такие ноги - вы бы их смело выставляли напоказ или постарались бы не нарываться на троллинг?