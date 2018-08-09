Длина ее ног - 105 см! И это странно, но в детстве ее нещадно травили

La Östergren публикует много фотографий, чтобы сформировать у своих фанатов любовь к здоровью и фитнесу, пишет Lifter.com.ua.

Мать двоих детей и жена знаменитого бодибилдера Торбьорна Остергрена, Ия Остергрен утверждает, что каждый человек должен любить свое тело, каким бы оно ни было.

Сама же девушка порой припоминает, как над ней издевались из-за ее длинных ног в детстве и юности.

«То, как люди относятся к вам, - это их карма. То, как вы реагируете - ваша», - говорит девушка.

Ноги у девушки действительно длиннее, чем у среднестатистических женщин – около 105 сантиметров.

Это уникальное качество позволяет ей строить успешную карьеру модели и позировать для разнообразных фотосессий.

Ее любимые фразы: «Нужно быть фламинго в стае голубей» и «Прекратите соревноваться с другими, начните соревноваться с самим собой».

La Östergren стала источником вдохновения для людей во всем мире. Однако девушке и до сих пор приходят довольно обидные комментарии из-за особенностей ее фигуры.

Сама модель объяснила: «Мы все разных форм, размеров и пропорций; мое тело было и остается проблемой для некоторых людей. Люди всегда боялись чего-то необычного, но хватит уже дискредитировать или оскорблять кого-то лишь потому, что вам что-то не по душе. Я люблю свое тело».

Девушка действительно пытается научить людей любить себя и всячески это проявлять.

Хотя многие называют ее «гигантом» или «инопланетянкой», модель демонстрирует, насколько хорошо она владеет своим телом!

Девушка любит путешествовать, посещает спортивный зал каждый день и при этом ест достаточно много мяса.

Несмотря на всех недоброжелателей, девушка довольно популярна и успешна.

Разве это не повод полюбить то, что делает вас уникальными?!

А что вы думаете обо всей этой истории? Будь у вас такие ноги - вы бы их смело выставляли напоказ или постарались бы не нарываться на троллинг?

A post shared by @iostergren on May 7, 2018 at 8:53am PDT

A post shared by @iostergren on Jul 8, 2018 at 12:33pm PDT