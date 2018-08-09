Стилист рассказал об ошибках в уходе за волосами, о которых вы даже не подозревали

Вы не Рапунцель, и недовольны своими волосами? Возможно, дело в технике ухода за ними, пишет Healthy Way. Учитывать нужно все - расчески, шампуни, кондиционеры, продукты по уходу, фены и утюжки, пишет Lifter.com.

Множество популярных продуктов и практик на самом деле наносит больше урона, чем пользы. Опытные стилисты указали на основные ошибки в уходе за волосами.

1. Вы неправильно расчесываете волосы.

Неправильное расчесывание день ото дня приводит к серьезному повреждению волос. Влажность, например, мешает распутывать волосы.

"Никогда не расчесывайте волосы сразу после выхода из душа", говорит владелец салона и стилист Кристи Стюарт. "Мокрые волосы самые хрупкие".

Расческа растягивает влажные волосы, что приводит к их поломке. Щетки или гребни с небольшими частыми тонкими зубцами вырывают волосы вместе с фолликулами.

«Используйте широкую зубную гребенку или расческу, предназначенную специально для влажных волос».

Многие стилисты даже рекомендуют использовать метод «снизу вверх» для расчесывания волос. Никогда не начинайте с корня, предупреждают они. Это просто больно. Начинайте с кончиков и постепенно двигайтесь к корням.

2. Вы неправильно моете волосы.

Все знают технику мытья - вспенивание, полоскание, повторение. А некоторые вообще против мытья волос. Совсем. Так кому верить и как правильно?

Прежде всего, процедура мытья зависит от типа волос. Тонкие волосы более тонкие и более склонны к ломкости, тогда как толстые или кудрявые волосы сильнее.

Независимо от типа волос, мытье всегда рекомендуется начинать с тщательного промывания волос теплой водой. Температура помогает открывать кутикулы волос, что облегчает удаление грязи.

Если у вас волосы ниже плеч, можно нанести легкий слой кондиционера на кончики. Это самые старые и сухие участки, и кондиционирование сначала помогает защитить их во время процесса мытья.

Но стоит ли вообще использовать шампунь? Направление "нет шампуням" породила идея, что чем больше вы очищаете и удаляете натуральные масла из своего тела, тем больше ваше тело их производит, и вы навсегда застреваете в этом порочном круге.

Хотя это правда, что шампунь смывает натуральный кожный жир со скальпа, вполне нормально использовать его два-три раза в неделю. Люди с вьющимися волосами могут обойтись без шампуня дольше.

Тем не менее, вы должны мыть с шампунем только корни волос - и никогда не намыливать кончики.

Кстати, намыливание тоже важно. Никогда не наносите шампунь круговыми движениями. Это запутывает и ломает волосы. Вместо этого перемещайте пальцы по вертикали через волосы.

И не повторяйте намыливание шампунем! Если конечно, ваши волосы не исключительно грязные.