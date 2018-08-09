Стилист рассказал об ошибках в уходе за волосами, о которых вы даже не подозревали

Даже для сказки история Рапунцель неправдоподобна. И не только из-за сверхактивности принца. Любая, которая потратила годы на отращивание и уход за волосами цвета золота, никогда не допустила бы, чтобы кто-то поднимался, повиснув на них.
Вы не Рапунцель, и недовольны своими волосами? Возможно, дело в технике ухода за ними, пишет Healthy Way. Учитывать нужно все - расчески, шампуни, кондиционеры, продукты по уходу, фены и утюжки, пишет Lifter.com.
Множество популярных продуктов и практик на самом деле наносит больше урона, чем пользы. Опытные стилисты указали на основные ошибки в уходе за волосами.
1. Вы неправильно расчесываете волосы.
Неправильное расчесывание день ото дня приводит к серьезному повреждению волос. Влажность, например, мешает распутывать волосы.
"Никогда не расчесывайте волосы сразу после выхода из душа", говорит владелец салона и стилист Кристи Стюарт. "Мокрые волосы самые хрупкие".
Расческа растягивает влажные волосы, что приводит к их поломке. Щетки или гребни с небольшими частыми тонкими зубцами вырывают волосы вместе с фолликулами.
«Используйте широкую зубную гребенку или расческу, предназначенную специально для влажных волос».
Многие стилисты даже рекомендуют использовать метод «снизу вверх» для расчесывания волос. Никогда не начинайте с корня, предупреждают они. Это просто больно. Начинайте с кончиков и постепенно двигайтесь к корням.
2. Вы неправильно моете волосы.
Все знают технику мытья - вспенивание, полоскание, повторение. А некоторые вообще против мытья волос. Совсем. Так кому верить и как правильно?
Прежде всего, процедура мытья зависит от типа волос. Тонкие волосы более тонкие и более склонны к ломкости, тогда как толстые или кудрявые волосы сильнее.
Независимо от типа волос, мытье всегда рекомендуется начинать с тщательного промывания волос теплой водой. Температура помогает открывать кутикулы волос, что облегчает удаление грязи.
Если у вас волосы ниже плеч, можно нанести легкий слой кондиционера на кончики. Это самые старые и сухие участки, и кондиционирование сначала помогает защитить их во время процесса мытья.
Но стоит ли вообще использовать шампунь? Направление "нет шампуням" породила идея, что чем больше вы очищаете и удаляете натуральные масла из своего тела, тем больше ваше тело их производит, и вы навсегда застреваете в этом порочном круге.
Хотя это правда, что шампунь смывает натуральный кожный жир со скальпа, вполне нормально использовать его два-три раза в неделю. Люди с вьющимися волосами могут обойтись без шампуня дольше.
Тем не менее, вы должны мыть с шампунем только корни волос - и никогда не намыливать кончики.
Кстати, намыливание тоже важно. Никогда не наносите шампунь круговыми движениями. Это запутывает и ломает волосы. Вместо этого перемещайте пальцы по вертикали через волосы.
И не повторяйте намыливание шампунем! Если конечно, ваши волосы не исключительно грязные.
Когда волосы промыты от шампуня, нанесите кондиционер с середины волос на клнцы (коже головы не нужно дополнительное масло). Оставьте кондиционер до тех пор, пока он не впитается, а затем промойте волосы, пока он не будет полностью удален.
Затем завершите мытье промывкой холодной водой. Это запечатает кутикулу, а также внешний слой волос, придавая им наибольший блеск.
Также обратите внимание на ингредиенты продуктов, которые вы используете.
"Избегайте продуктов с сульфатами, поскольку они избавляют волосы от натуральных масел, и с хлоридом натрия, потому что он сушит волосы", - говорит стилист Кашмир Асваракш.
3. Вы неправильно вытираете волосы.
Увы, но полотенце, которым мы вытираем волосы после душа, может вызвать их ломкость и повреждение! Энергичное высушивание, особенно круговыми движениями, категорически противопоказано шевелюре. Так вы можете повредить кутикулы волос и защитный внешний слой каждого волоска.
Лучший способ высушить волосы полотенцем - нажимая или массируя, но не протирая! В качестве альтернативы вы можете использовать полотенца из микрофибры или старой футболки. Они более щадящие для волос.
4. Вы неправильно сушите волосы феном.
Если вы используете фен, никогда не сушите волосы на максимальной температуре. Наиболее восприимчивы к тепловому повреждению тонкие волосы, но даже толстые или вьющиеся волосы не должны подвергаться высоким температурам в течение длительного времени.
Если без фена никак не обойтись, используйте непрерывное движение и плоское сопло, которое направит теплый воздух и поможет высушить волосы быстрее и равномерно.
Чтобы правильно высушить голову, начните с отделения прядей волос. Это позволит вашим волосам быстрее высохнуть с меньшим количеством тепла. Держите прядь вертикально, а фен - горизонтально. Это придаст вашим волосам больше объема.
Во время сушки волос лучше использовать круглые расчески из щетины кабана. В отличие от керамических и пластиковых аналогов, расческа из щетины не нагревается, и отлично разглаживает волосы.
Фен выбирают исходя из типа волос. Фены с ионизацией лучше подходят для толстых или вьющихся волос, потому что они быстрее разрушают капли воды, сокращая время сушки. Однако эти не справятся с созданием объема на волосах.
Модели с керамическим или инфракрасным нагревателем отлично подойдут для людей с тонкими, сухими волосами, и для всех остальных типов волос. Вес фена тоже важен. Если вы любите делать укладки, лучше, чтобы он весил меньше.
4. Вы неправильно используете нагретые инструменты.
Вы должны очень осторожно использовать нагревающиеся инструменты. Прежде всего, обязательно используйте теплозащитное средство, которое необходимо наносить на все волосы. Оно защитит их от повреждения при сушке и укладке.
«Чтобы получить наилучшие результаты, найдите продукты, которые соответствуют вашему типу волос. Эти термостойкие продукты продлевают жизнь прически и уменьшают тепловой ущерб», - говорит владелец салона и стилист Элиут Ривера.
Для натуральных волос можно использовать температуру до 400 градусов. Люди с крашеными или седыми волосами должны придерживаться более низких температур. Но в целом правило одно:
«Чем больше тепла применяется, тем больше вреда причиняется», - говорит стилист.
Используя эти хитрости, вы сможете наиболее эффективно ухаживать за волосами. Или вы уже так и делаете?