Вкусный торт с шоколадом, кофе и маскарпоне. Прекрасный и ароматный десерт

Предлагаем вашему вниманию торт с двумя видами муссового крема - шоколадным и кофейным. Двойной взрыв вкуса, передает Lifter.com.ua.

Для нижнего слоя:

200 г размягченного масла;

140 г сахара;

4 яйца;

100 г измельченных орехов;

150 г черного шоколада.

Для шоколадного мусса:

300 г молочного шоколада;

400 мл взбитых сливок (300 мл + 100 мл).

Для кофейного мусса:

280 мл жирных сливок;

100 г белого шоколада;

280 г маскарпоне;

3 ст. л. растворимого кофе + 2 ст. л. горячей воды.

Для шоколадной глазури:

200 г черного шоколада;

200 мл взбитых сливок;

1 ст. л. растворимого кофе.

Приготовление нижнего слоя:

Размягченное масло и сахар смешайте в глубокой миске. Добавьте к маслу яйца. Все хорошо разотрите с помощью венчика до однородности.

Шоколад растопите на водяной бане, охладите, добавьте к маслу и яйцам, перемешайте до однородности.

В конце добавьте измельченные в блендере грецкие орехи, тщательно все перемешайте.

Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом и выпекайте в разогретой духовке в течение примерно 30 минут до готовности. Не пересушите!

Затем дайте коржу остыть при комнатной температуре.

Для приготовления шоколадного мусса:

Сливки доведите до кипения, но не кипятите. Снимите с огня и залейте ими шоколад, поломанный на кусочки, все хорошо перемешивайте на протяжении минуты.

У вас должен получиться крем-ганаш. Полностью охладите его. Взбейте оставшиеся 100 мл сливок и вмешайте в охлажденный ганаш.

Выложите на дно формы готовый остывший корж, залейте его охлажденным шоколадным муссом, отправьте заготовку в холодильник, а пока приступайте к приготовлению кофейного мусса.

Для приготовления кофейного мусса:

Сливки доведите до кипения, но не кипятите, залейте ими шоколад, все хорошо перемешивайте на протяжении минуты. Дайте крему остыть в течение 1 часа.

Смешайте остывший крем с маскарпоне и растворимым кофе (разведенным водой). Полностью охладите полученный крем.

Достаньте из холодильника заготовку, сверху залейте шоколадный мусс кофейным, опять отправьте заготовку в холодильник на 1 час. А пока приготовьте глазурь.

Для приготовления глазури:

Смешайте все указанные ингредиенты, доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, у вас должна получится однородная глазурь, дайте ей остыть.

Достаньте заготовку из холодильника, залейте получившийся торт охлажденной глазурью.