Вкусный торт с шоколадом, кофе и маскарпоне. Прекрасный и ароматный десерт

Вам хочется побаловать себя чем-нибудь вкусненьким? Самые простые в приготовлении десерты - с муссовым кремом на основе сливок, пишет Bucataria Noastra. Для их приготовления не нужно много времени и сил. Выглядят такие десерты всегда очень презентабельно и аппетитно.
Предлагаем вашему вниманию торт с двумя видами муссового крема - шоколадным и кофейным. Двойной взрыв вкуса, передает Lifter.com.ua.
Для нижнего слоя:
200 г размягченного масла;
140 г сахара;
4 яйца;
100 г измельченных орехов;
150 г черного шоколада.
Для шоколадного мусса:
300 г молочного шоколада;
400 мл взбитых сливок (300 мл + 100 мл).
Для кофейного мусса:
280 мл жирных сливок;
100 г белого шоколада;
280 г маскарпоне;
3 ст. л. растворимого кофе + 2 ст. л. горячей воды.
Для шоколадной глазури:
200 г черного шоколада;
200 мл взбитых сливок;
1 ст. л. растворимого кофе.
Приготовление нижнего слоя:
Размягченное масло и сахар смешайте в глубокой миске. Добавьте к маслу яйца. Все хорошо разотрите с помощью венчика до однородности.
Шоколад растопите на водяной бане, охладите, добавьте к маслу и яйцам, перемешайте до однородности.
В конце добавьте измельченные в блендере грецкие орехи, тщательно все перемешайте.
Вылейте тесто в форму, застеленную пергаментом и выпекайте в разогретой духовке в течение примерно 30 минут до готовности. Не пересушите!
Затем дайте коржу остыть при комнатной температуре.
Для приготовления шоколадного мусса:
Сливки доведите до кипения, но не кипятите. Снимите с огня и залейте ими шоколад, поломанный на кусочки, все хорошо перемешивайте на протяжении минуты.
У вас должен получиться крем-ганаш. Полностью охладите его. Взбейте оставшиеся 100 мл сливок и вмешайте в охлажденный ганаш.
Выложите на дно формы готовый остывший корж, залейте его охлажденным шоколадным муссом, отправьте заготовку в холодильник, а пока приступайте к приготовлению кофейного мусса.
Для приготовления кофейного мусса:
Сливки доведите до кипения, но не кипятите, залейте ими шоколад, все хорошо перемешивайте на протяжении минуты. Дайте крему остыть в течение 1 часа.
Смешайте остывший крем с маскарпоне и растворимым кофе (разведенным водой). Полностью охладите полученный крем.
Достаньте из холодильника заготовку, сверху залейте шоколадный мусс кофейным, опять отправьте заготовку в холодильник на 1 час. А пока приготовьте глазурь.
Для приготовления глазури:
Смешайте все указанные ингредиенты, доведите смесь до кипения, постоянно помешивая, у вас должна получится однородная глазурь, дайте ей остыть.
Достаньте заготовку из холодильника, залейте получившийся торт охлажденной глазурью.
Отправьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы все слои хорошо застыли.