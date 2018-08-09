Бейонсе едва не умерла при родах

В прошлом году певица стала многодетной матерью. Бейонсе родила двойню: сына и дочь. Лишь спустя год молодая мать решилась на откровения. Она рассказала, что появление на свет малышей чуть не стоило ей жизни. Также звезда обмолвилась о не менее больной для себя теме - изменах Джей Зи.
Бейонсе и Джей Зи живут в законном браке порядка десяти лет. Длительное время они считались образцовой парой, пока Джей не признался, что в свое время изменял любимой. Певица повела себя в этой ситуации очень мудро: она не стала устраивать супругу скандалов, не стала выносить все на публику. Позже музыкант признался, что все свои эмоции они с Бейонсе изливали в творчестве. Это во многом помогло им пережить кризис в отношениях, пишет Starhit.ru.
В июне прошлого года Бейонсе стала матерью, у певицы родилась двойня. В то время в прессе то и дело появлялись слухи о том, что роды певицы прошли не так гладко, как хотелось бы, однако представители звезды успокоили ее поклонников и говорил, что все хорошо. Молодая мама достаточно быстро пришла в хорошую физическую форму и приступила к рабочей деятельности. А недавно она дала интервью, в котором призналась: рождение сына и дочери чуть не стоило ей жизни.
«Я весила почти сто килограммов в тот день, когда на свет появились Руми и Сэр. У меня были отеки из-за токсикоза и постельный режим больше месяца. Мое здоровье и здоровье близнецов было под угрозой, пришлось делать экстренное кесарево», — поделилась 36-летняя Бейонсе.
Из-за осложнений поп-дива была вынуждена задержаться в больнице на несколько недель. Именно в это непростое для себя время Бейонсе в полной мере ощутила поддержку любимого супруга. «Я горжусь тем, что стала свидетелем его роста — как личности, как лучшего друга и отца», — рассказала певица. Все сложности, которые были в жизни музыкантов, только закалили их. Теперь Бейонсе благодарна печальному опыту, который сделал ее сильнее.
«Я прошла через ад и вернулась обратно, и я благодарна за каждый полученный шрам», —призналась исполнительница.
Отыне она чувствует себя более привлекательной и самодостаточной. Более того, Бейонсе нисколько не комплексует по поводу фигуры, которая изменилась не в лучшую сторону после появления на свет детей. Однако она не собирается идти в спортзал, ведь пока ее все устраивает в своем теле. «Мои руки, плечи, грудь и бедра до сих пор полнее, чем раньше. Как только я буду готова, начну выкладываться на тренировках, но сейчас я и мой животик созданы друг для друга», — певица не боится говорить о несовершенствах во внешности.