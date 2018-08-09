Бейонсе едва не умерла при родах

Бейонсе и Джей Зи живут в законном браке порядка десяти лет. Длительное время они считались образцовой парой, пока Джей не признался, что в свое время изменял любимой. Певица повела себя в этой ситуации очень мудро: она не стала устраивать супругу скандалов, не стала выносить все на публику. Позже музыкант признался, что все свои эмоции они с Бейонсе изливали в творчестве. Это во многом помогло им пережить кризис в отношениях, пишет Starhit.ru.

В июне прошлого года Бейонсе стала матерью, у певицы родилась двойня. В то время в прессе то и дело появлялись слухи о том, что роды певицы прошли не так гладко, как хотелось бы, однако представители звезды успокоили ее поклонников и говорил, что все хорошо. Молодая мама достаточно быстро пришла в хорошую физическую форму и приступила к рабочей деятельности. А недавно она дала интервью, в котором призналась: рождение сына и дочери чуть не стоило ей жизни.

«Я весила почти сто килограммов в тот день, когда на свет появились Руми и Сэр. У меня были отеки из-за токсикоза и постельный режим больше месяца. Мое здоровье и здоровье близнецов было под угрозой, пришлось делать экстренное кесарево», — поделилась 36-летняя Бейонсе.

Из-за осложнений поп-дива была вынуждена задержаться в больнице на несколько недель. Именно в это непростое для себя время Бейонсе в полной мере ощутила поддержку любимого супруга. «Я горжусь тем, что стала свидетелем его роста — как личности, как лучшего друга и отца», — рассказала певица. Все сложности, которые были в жизни музыкантов, только закалили их. Теперь Бейонсе благодарна печальному опыту, который сделал ее сильнее.

«Я прошла через ад и вернулась обратно, и я благодарна за каждый полученный шрам», —призналась исполнительница.