Белок в рационе беременных защитит их сыновей от рака

Беременные и кормящие грудью женщины, не получающие достаточного количества белка, подвергают своих сыновей большему риску рака простаты. К такому выводу пришли эксперты.
В рацион беременных и кормящих грудью женщин должно входить достаточное количество белка, чтобы они не подвергали сыновей повышенному риску развития рака простаты. Эксперименты с участием самцов крыс показали, что если они получали лишь треть нормального количества белка в первоначальный период жизни, то позднее грызуны оказывались более уязвимыми перед опасной болезнью. Учёные объясняют это тем, что нехватка белка изменяет уровень эстрогена и тестостерона. В старости показатели этих гормонов снижаются в шесть раз. Изменение уровня половых гормонов, как считают ученые, является основным фактором роста наиболее распространенной мужской опухоли, пишет Medikforum.ru.
«Наши предыдущие исследования показали, что нехватка белка в утробе негативно влияет на развитие предстательной железы, - говорят авторы исследования из IBB-UNESP в Бразилии. - Теперь же мы выяснили, что этот эффект наблюдается и после родов во время грудного вскармливания, если мамы не получают достаточного количества белковой пищи. Теперь мы пытаемся выяснить, влияет ли изменение гормонального уровня в пожилом возрасте на рост опухолей».
С некоторых пор опухоли простаты стали уносить больше жизней мужчин, чем опухоли молочной железы женщин. В Великобритании по количеству смертей рак простаты вырвался на третье место после опухолей легких и кишечника. К сожалению, по объёму денег, выделяемых на исследования новых методов его лечения, рак простаты не получает даже половины того финансирования, которое расходуется на рак груди.