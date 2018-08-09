Белок в рационе беременных защитит их сыновей от рака

В рацион беременных и кормящих грудью женщин должно входить достаточное количество белка, чтобы они не подвергали сыновей повышенному риску развития рака простаты. Эксперименты с участием самцов крыс показали, что если они получали лишь треть нормального количества белка в первоначальный период жизни, то позднее грызуны оказывались более уязвимыми перед опасной болезнью. Учёные объясняют это тем, что нехватка белка изменяет уровень эстрогена и тестостерона. В старости показатели этих гормонов снижаются в шесть раз. Изменение уровня половых гормонов, как считают ученые, является основным фактором роста наиболее распространенной мужской опухоли, пишет Medikforum.ru.

«Наши предыдущие исследования показали, что нехватка белка в утробе негативно влияет на развитие предстательной железы, - говорят авторы исследования из IBB-UNESP в Бразилии. - Теперь же мы выяснили, что этот эффект наблюдается и после родов во время грудного вскармливания, если мамы не получают достаточного количества белковой пищи. Теперь мы пытаемся выяснить, влияет ли изменение гормонального уровня в пожилом возрасте на рост опухолей».