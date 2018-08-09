Галерея: даже в огромных кроксах финалистки Miss Baltic Coast выглядят очень элегантно

Второй этап финала конкурса красоты нового формата прошел на пляже Нарва-Йыэсуу в рамках традиционного для города мероприятия «Забег на морскую милю».
Следующим испытанием для девушек стал забег в гигантских кроксах. Задачей финалисток было показать как хороший результат, так и сохранить красоту во время гонки. Конкуренцию девушкам составили представители противоположного пола, однако помимо кроксов, символизирующих каблуки, молодым людям в руки был дан мяч для фитнеса, символ того, что преодолели девушки, прошедшие в финал. Хотелось бы отметить и поблагодарить принявших вызов молодых людей за их активное участие и джентльменское поведение, а также теплоту и поддержку, исходящую от публики Нарва-Йыэсуу.
На протяжении всего этапа конкурсанток оценивали члены жюри, среди которых были: Валерия Лаврова, Дарья Боярова, Владимир Высоцкий, Наталья Хохлова и Наталья Мячина.
В следующий раз девушки выйдут на сцену уже 11 августа на Дне города Нарва-Йыэсуу, где пройдет вручение короны победительницы Miss Baltic Coast.