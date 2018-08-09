Чт, 9.08.2018
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
  • Krasotka
  • Фэшн
  • Галерея: даже в огромных кроксах финалистки Miss Baltic Coast выглядят очень элегантно

Галерея: даже в огромных кроксах финалистки Miss Baltic Coast выглядят очень элегантно

Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Второй этап финала конкурса красоты нового формата прошел на пляже Нарва-Йыэсуу в рамках традиционного для города мероприятия «Забег на морскую милю».

Следующим испытанием для девушек стал забег в гигантских кроксах. Задачей финалисток было показать как хороший результат, так и сохранить красоту во время гонки. Конкуренцию девушкам составили представители противоположного пола, однако помимо кроксов, символизирующих каблуки, молодым людям в руки был дан мяч для фитнеса, символ того, что преодолели девушки, прошедшие в финал. Хотелось бы отметить и поблагодарить принявших вызов молодых людей за их активное участие и джентльменское поведение, а также теплоту и поддержку, исходящую от публики Нарва-Йыэсуу.

На протяжении всего этапа конкурсанток оценивали члены жюри, среди которых были: Валерия Лаврова, Дарья Боярова, Владимир Высоцкий, Наталья Хохлова и Наталья Мячина.

В следующий раз девушки выйдут на сцену уже 11 августа на Дне города Нарва-Йыэсуу, где пройдет вручение короны победительницы Miss Baltic Coast.

Читать также

Актуально

Rus.Postimees.ee
НАВЕРХ