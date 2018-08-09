Галерея: даже в огромных кроксах финалистки Miss Baltic Coast выглядят очень элегантно

Следующим испытанием для девушек стал забег в гигантских кроксах. Задачей финалисток было показать как хороший результат, так и сохранить красоту во время гонки. Конкуренцию девушкам составили представители противоположного пола, однако помимо кроксов, символизирующих каблуки, молодым людям в руки был дан мяч для фитнеса, символ того, что преодолели девушки, прошедшие в финал. Хотелось бы отметить и поблагодарить принявших вызов молодых людей за их активное участие и джентльменское поведение, а также теплоту и поддержку, исходящую от публики Нарва-Йыэсуу.