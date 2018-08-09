Отец рассказал, как чуть не потерял маленькую дочь из-за простого стирального порошка

Врачам дублинской больницы пришлось бороться за жизнь маленькой Дженни после того, как она прокусила капсулу с жидким стиральным порошком и выпила половину ее содержимого. Об этом страшном случае рассказал ее отец, 39-летний Колин Маэр.
Родители девочки хранили средства для стирки в коробочке под раковиной. По всей вероятности, Дженни приняла яркие разноцветные капсулы за конфеты и раскусила одну из них. К счастью, ее мама Сара находилась поблизости и тут же бросилась на помощь дочери. Дженни сразу вырвало, однако у нее возникли проблемы с дыханием, поэтому женщина отвезла девочку в ближайшую больницу, пишет Fabiosa.ru.
«Ее дыхательные пути были перекрыты. Дженни осталась в живых только благодаря тому, что мы быстро отреагировали и доставили ее в больницу. Это было очень страшно», — вспоминает отец девочки.
По словам врачей, случай Дженни оказался одним из самых тяжелых, с которыми им приходилось сталкиваться. Главным образом из-за количества средства, которое она выпила.
Дженни провела в отделении интенсивной терапии 7 дней, после чего ее перевели в общую палату. Спустя две недели здоровье девочки было достаточно стабильным, чтобы она вернулась домой.
После того, что им пришлось пережить, Колин и Сара хотят предупредить других родителей о том, какую опасность для жизни ребенка могут представлять различные моющие средства. Пара напоминает всем нам, что всю бытовую химию следует держать в недоступном для детей месте. Большинство капсул для стирки внешне напоминают сладости, которые малыши легко могут проглотить.
Как уберечь детей от отравления бытовой химией:
Держите медикаменты, моющие средства и любые другие токсичные вещества в верхних ящиках или шкафчиках, закрытых на замок.
Избавьтесь от средств, которыми вы не пользуетесь, а также тех, у которых истек срок годности.
Какие еще бытовые вещи представляют опасность для детей:
клей;
краски, фломастеры;
средства для чистки унитаза и труб;
косметика;
полироль для мебели;
средства для мытья посуды, духовки, окон и прочего.
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