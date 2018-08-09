Свадебный организатор рассказал о 13 главных ошибках, которые совершают пары при планировании свадьбы

К тому же если дать микрофон какому-нибудь двоюродному дяде Боре из Архангельска, то можно ненадолго вздремнуть, пока он вспомнит все ваши детские приключения.

6. Откладывали организацию

Почти все пары думают, что времени до свадьбы еще много и они все-все успеют. Но это иллюзия. Чтобы не рвать на себе волосы в последний момент и не отказываться от своих идей, нужно запомнить одно правило: действовать здесь и сейчас. Подготовка к свадьбе — это как совместная поклейка обоев: без жертв не обойтись. А минимизировать эти жертвы можно грамотным планированием и разделением обязанностей.

7. Экономили на видеосъемке или не нанимали оператора вообще

Экономьте на времени, а не на качестве. Лучше сделать несколько красивых кадров у профессионального фотографа, а важные и особо эмоциональные моменты заснять на видео. Много одинаковых кадров бессмысленны, особенно во время торжества, когда получаются нелепые, непонятные и ненужные фото, в основном с гостями. Хороший оператор же сможет поймать атмосферу праздника и передать ее в ролике, который будет приятно пересматривать даже спустя несколько лет.

8. Брали много алкоголя

Замечено, что количество спиртного на столах сильно влияет на атмосферу праздника. Достаточно одного не знающего меры гостя, чтобы добавить знатную ложку дегтя в вашу церемонию. Если вы хотите создать на своем торжестве теплую, веселую и романтичную атмосферу, то ограничьтесь слабоалкогольными напитками.

9. Приглашали много детей

Однажды 6-летняя девочка подошла ко мне во время свадебной церемонии и сказала: «Мне кажется, я тут уже весь день торчу. Когда мы будем есть торт и поедем домой?» Я не знала, как ей объяснить, что праздник еще толком даже и не начался.

Дети очень устают на взрослых праздниках и начинают капризничать. Им скучно, и они требуют внимания. Но если вы все-таки не можете пристроить детей на время свадьбы, то наймите аниматоров. Да, это дополнительные траты, но они избавят вас от хлопот и возможных казусов.

10. Брали всю организацию на себя

Некоторые невесты не доверяют никому и желают контролировать все-все, вплоть до размера каждой розочки в свадебной арке. Нужно ли говорить, что в итоге их накрывает нервный срыв? А я отсчитываю капли валерьянки, пока бедняжки рыдают у меня на плече.

11. Проводили свадьбу на свежем воздухе

Почему-то все молодожены уверены, что в день их свадьбы обязательно будет хорошая погода. Но у природы всегда свои планы на этот счет. Ветер или жара могут испортить ваш внешний вид, ползучие насекомые захотят присоединиться к вашему пиру, а дождь в принципе меняет все. Поэтому после фотосессии и свадебной церемонии лучше укрыться в комфортных условиях четырех стен.

12. Не брали отпуск после торжества

Подготовка к свадьбе отнимает много времени и нервов, поэтому нужно дать себе отдохнуть и просто побыть вдвоем, свыкнуться с новым статусом и распланировать будущее. К тому же медовый месяц ведь не зря так назвали, не правда ли?

13. Не праздновали свадьбу совсем

Свадьба — это, наверное, единственное в жизни событие столь крупного масштаба. Это только ваш день, вы его главные герои, режиссеры и сценаристы. Эмоции, которые вы сможете испытать на свадьбе, не сравнятся больше ни с чем.

Молодоженов пугает свадебный бюджет, но не обязательно делать пышную свадьбу, а при грамотном планировании после торжества можно даже остаться в плюсе.