Как стирать вещи из кожи

Тест на переносимость стирки

Чтобы не испортить, например, любимый кожаный пиджак или юбку, предварительно необходимо провести тест. Дело в том, что при обработке кожи применяются дубильные вещества, препятствующие деформации изделия, однако они легко выстирываются в воде. Поэтому необходимо вначале попробовать, как стирка скажется на небольшом кусочке кожи именно этого изделия. Можно использовать образец, который прикрепляют изготовители, либо срезать небольшой кусочек с внутренней стороны. Если стирка не вызовет деформации образца и вообще не скажется на его внешнем виде, то можно постирать и саму вещь, пишет Justcoolidea.ru.

Какие средства использовать для стирки

Никаких обычных стиральных порошков, а тем более отбеливателей, даже если ваша кожаная вещь ослепительно белого цвета! Существуют специальные средства для стирки меховых и кожаных изделий с мягким действием. Чтобы повысить их эффективность, следует смягчить воду с помощью, например, Calgon.

Ни в коем случае нельзя стирать вместе кожаные вещи разного цвета, так как пигмент с более темных или ярких изделий окрасит более светлые. По этой же причине особую проблему представляет стирка кожаных изделий с сочетанием нескольких цветов. Решить ее можно: существуют специальные закрепители краски, которые продаются вместе со средствами по уходу за кожаными изделиями и обувью.

Замачивание и стирка

Стирка кожаных изделий может быть как ручной, так и машинной, но в любом случае температура воды не должна превышать 30°C. Машинная стирка осуществляется в режиме «Кожа», а если его нет, то «Деликатная стирка», причем отжим исключается: когда полоскание будет завершено, выньте вещь из стиральной машины и дайте ей стечь, не выжимая. Можно просто аккуратно повесить изделие на плечики так, чтобы оно не деформировалось, а вода стекала естественным образом.

Прежде чем стирать кожаные изделия вручную, их необходимо замочить в воде с растворенным в ней средством для стирки кожи. Воды должно быть не слишком много, но она должна покрывать изделие полностью. Места особо сильных загрязнений поможет как следует очистить щетка с мягким (!) ворсом.

Слив воду, в которой замачивалось изделие, заливают свежую, добавляют специальное средство для стирки кожаных вещей, и очень бережно стирают изделие. Полоскание должно производиться в воде той же температуры во избежание усадки.