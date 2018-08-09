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  • Почему я не худею? Пять неожиданных привычек, которые замедляют наш метаболизм

Почему я не худею? Пять неожиданных привычек, которые замедляют наш метаболизм

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Молоко

ФОТО: Scanpix

Простые вещи, которые мы привыкли делать каждый день, могут быть причиной лишний килограммов, с которыми просто невозможно расстаться. Да, для того, чтобы обмен веществ работал по-настоящему хорошо, мало просто правильно питаться и тренироваться – важно еще отказаться от кое-каких «безвредных» привычек.

Вы отказались от молочных продуктов

Исследование, проведенное специалистами из Университета Макмастера, подтвердило: женщины, которые съедали от трех до семи порций молочных продуктов в день, в итоге быстрее и проще сжигают жир и наращивают мышцы. Йогурт, творог, кефир и прочие молочные лакомства должны быть в вашем рационе каждый день – ну, если вы всерьез заботитесь о здоровье и фигуре, конечно, пишет Goodhouse.ru.

В вашей спальне слишком тепло

Чем прохладнее воздух в вашей спальне, тем лучше работает ваш метаболизм. Конечно, не стоит доводить дело до крайности и мерзнуть по ночам, но вот 18 градусов по Цельсию – идеальный вариант. Именно при такой температуре ваш белый жир будет активно преобразовываться в бурый – а уже его организм будет активно использовать для добычи энергии.

Вы отказались от углеводов

Еще одна плохая идея – полностью исключить углеводы из своего рациона. По-настоящему опасны для здоровья и фигуры легкие углеводы, которые мгновенно сжигаются и вызывают инсулиновые скачки. А вот медленные, сложные углеводы просто необходимы – в противном случае ваше тело не получит достаточно энергии и во время и после тренировок станет сжигать меньше калорий. Следите за тем, чтобы с каждым приемом пищи вы съедали порцию сложных углеводов – примерно с ладонь размером.

Вы добавляете в пищу морскую соль

Или поваренную, но без добавления йода. А между тем именно йод – ключевой микроэлемент, от которого зависит здоровье щитовидной железы и ее способность контролировать наш метаболизм. Самый простой способ получить достаточно йода – пользоваться йодированной поваренной солью. Ну, и почаще есть продукты, богатые этим микроэлементом: морскую капусту, треску, креветки и яйца.

Слишком поздно встаете

Солнечный свет – необходимое условие быстрого метаболизма и здорового обмена веществ. А особенно полезен утренний свет: исследования неоднократно подтверждали, что люди, которые проводят много времени на улице в утренние часы, имеют более низкий индекс массы тела, чем те, кто проводит утро дома. Полчаса в день под утренним солнцем – необходимый ежедневный минимум для всех, кто по-настоящему думает о своем здоровье. И никаких отговорок!

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