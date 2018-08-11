Десять продуктов, которые можно хранить практически вечно

Сухие бобы

С годами фасоль, горох, чечевица и другие бобовые могут скорчиться и поменяться в цвете, но их все равно можно есть. Так, исследования образцов фасоли, которые хранились более 30 лет, подтвердили, что пищевая ценность и состав продукта не изменился даже спустя несколько десятилетий, пишет Goodhouse.ru.

Соль

Соль – это минерал, и испортиться он не может по определению. Соль может образовывать каменные глыбы, если в упаковку попадет влага, но свойств своих она при этом не меняет.

Чего не скажешь о йодированной соли – этот продукт можно хранить не более года.

В течение этого срока йод испаряется, и с ним исчезает вся ценность приправы. Но еще все еще можно использовать в качестве обычной поваренной соли.

Крепкие алкогольные напитки

У таких спиртных напитков как водка, виски, ром и коньяк нет срока годности. Но, несмотря на это, хранить их все равно нужно правильно – в герметично упакованной таре, в темном и прохладном месте.

Уксус

Белый столовый уксус может храниться практически вечно – если только он находится далеко от солнечных лучей и обогревательных приборов. В ином случае в бутылке может образоваться осадок, и вкус продукта также может измениться.

Сахар

Как и соль, сахар не имеет срока годности и долго сохраняет свой первоначальный вид. Однако во влажном помещении сахар-песок может превратиться в каменную глыбу. Но даже в таком состоянии он пригоден в пищу.

Коричневый сахар и сахарная пудра также могут храниться годами, не теряя своих свойств.

Мед

Натуральный мед – уникальный продукт, созданный самой природой. Он не закисает и не портится – если только производитель не добавил в него сироп и дополнительные ингредиенты.

Кислая среда в меде губительна для большинства бактерий.

Поэтому, если вы приобрели настоящий продукт у проверенного пчеловода, будьте уверены – он будет храниться на полке в кухонном шкафу вечно. Единственное, что с ним может произойти – постепенная кристаллизация, т. е. мед перестанет быть жидким, но останется таким же вкусным!

Рис

Рис любит прохладу. Лучшая температура для его хранения – 5-15 градусов. При соблюдении этого режима крупа сохраняет свои свойства и пищевую ценность в течение как минимум 30 лет.

При комнатной температуре рис в герметичном контейнере можно хранить не более 1,5 лет.

Сухое молоко

Если молочный порошок произведен с соблюдением всех санитарных норм, то он может храниться в течение многих лет, не теряя своей пищевой ценности. Переложите продукт в контейнер с плотно закрывающейся крышкой и поставьте в сухое место.

Сушеное мясо

В России этот продукт пока еще не приобрел популярность. И очень зря! При условии, что мясо было засушено правильно и с соблюдением всех норм безопасности, его можно хранить в сухом, прохладном и темном месте до 50 лет.

Этот «суперфуд» спасал коренных американцев от голода в те времена, когда о холодильниках никто еще даже не задумывался.

Соевый соус

После вскрытия упаковки соевый соус можно хранить до 3 лет. Он может впитывать посторонние запахи и давать небольшой осадок, но по-прежнему сохранять своим вкусовые и полезные свойства.