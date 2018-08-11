Комнатные растения, которые не требуют ухода

Так, например, неприхотливы, не требуют особого ухода и внимания кактусы и алоэ. Родина этих растений – это природная стихия суккулентов, которые эволюционно приспособились накапливать и хранить питательные вещества и влагу в засушливой среде. К домашним суккулентам относятся хавортии, гастерии, аптении, триходиадемы, платицериумы, литопсы, африканские сенецио, разнообразые толстянки. в том числе «денежное дерево». Суккуленты и кактусы пробуждаются в марте, и если в это время дать растениям минеральные удобрения, они ответят цветением, пояснили специалисты, пишет Medikforum.ru.

Также очень неприхотливым комнатным растением является герань, предпочитающая длительную засуху и способная обойтись без полива почти неделю, и традесканции.

«Выносливое растение легко отличить по опушенным листьям, толстым, сочным стеблям, а также тому, что в нем содержатся эфирные масла, помогающие переживать длительные засухи. Большие мягкие листья, тонкие и неопушенные, свойственны растениям тропических джунглей или дождевого леса, полностью зависимых от воды», - поделились биологи.