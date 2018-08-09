У всех беременных надо искусственно стимулировать роды раньше срока

Первородящие матери имеют сниженный риск экстренного кесарева сечения, если роды у них стимулируют на неделю раньше срока. Теперь выяснилось, что подобная стимуляция может пойти на пользу.
Экстренное кесарево сечение представляет серьезный риск для здоровья женщины и ребенка. Данная операция проводится только по особым показателям, когда натуральные роды признаются еще более опасными, или во время них возникают серьезные осложнения. Ученые из США выяснили, что первородящие женщины могут существенно защитить себя от необходимости экстренного кесарева сечения, если роды у них стимулируют на сроке до 40 недель, то есть, хотя бы на неделю раньше срока. Отметим, что ранее врачи опасались ранней стимуляции родов, так как считалось, что дети подвергаются риску, поскольку их внутриутробное развитие полностью не завершено, пишет Medikforum.ru.
Но теперь исследователи из Университета Вашингтона пришли к противоположному выводу после того, как пригласили принять участие в исследовании более 6 000 первородящих матерей. Различия были статистически существенными. Из 3 000 матерей, которым роды стимулировали на 39-й неделе, 18% понадобились экстренные кесаревы сечения. Среди тех, кто не проходил через эту стимуляцию, 22% женщин прошли через неотложные операции.
Что еще более важно, женщины, у которых стимулировали роды, реже сталкивались с гипертонией и послеродовыми инфекциями. Авторы исследования считают полученные результаты крайне важными, поскольку количество неотложных кесаревых сечений, как и уровень материнской смертности в США выше, чем в других развитых странах.