У всех беременных надо искусственно стимулировать роды раньше срока

Экстренное кесарево сечение представляет серьезный риск для здоровья женщины и ребенка. Данная операция проводится только по особым показателям, когда натуральные роды признаются еще более опасными, или во время них возникают серьезные осложнения. Ученые из США выяснили, что первородящие женщины могут существенно защитить себя от необходимости экстренного кесарева сечения, если роды у них стимулируют на сроке до 40 недель, то есть, хотя бы на неделю раньше срока. Отметим, что ранее врачи опасались ранней стимуляции родов, так как считалось, что дети подвергаются риску, поскольку их внутриутробное развитие полностью не завершено, пишет Medikforum.ru.