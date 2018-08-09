Самый простой способ добиться идеальной кожи

Проведенное дерматологами из Университета Эмори в Атланте исследование показало: частое употребление молочных продуктов способно оказаться фактором неблагоприятных изменений в состоянии кожи. В частности, медики допускают, что любовь к молочным продуктам способна наградить большим количеством прыщей, негативно повлиять на структуру и цвет кожи, пишет Medikforum.ru .

Наиболее недружелюбными к коже дерматологи считают обезжиренную молочную продукцию. По их словам, в ней зачастую содержится большое количество сахара, что провоцирует процессы, из-за которых сальные железы увеличиваются и работают с чрезмерной активностью. В результате усиленного саолоотделения развивается акне.