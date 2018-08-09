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Самый простой способ добиться идеальной кожи

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Молоко. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Американские исследователи утверждают, что, перестав употреблять в пищу молоко, можно избавиться от различных проблем с кожей. Мнение об этом они опубликовали в Business Insider.

Проведенное дерматологами из Университета Эмори в Атланте исследование показало: частое употребление молочных продуктов способно оказаться фактором неблагоприятных изменений в состоянии кожи. В частности, медики допускают, что любовь к молочным продуктам способна наградить большим количеством прыщей, негативно повлиять на структуру и цвет кожи, пишет Medikforum.ru.

Наиболее недружелюбными к коже дерматологи считают обезжиренную молочную продукцию. По их словам, в ней зачастую содержится большое количество сахара, что провоцирует процессы, из-за которых сальные железы увеличиваются и работают с чрезмерной активностью. В результате усиленного саолоотделения развивается акне.

«Люди, соблюдающие диету из-за врачебных предписаний, должны полностью отказаться от молока», - констатировали специалисты.

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