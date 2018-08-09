Волосы нельзя оставлять мокрыми на долгое время

Эксперты рассказали, почему после мытья волосы не нужно надолго оставлять мокрыми. И тем более мокрые волосы ни в коем случае не стоит расчесывать, чтобы не повредить их.
Многие женщин предпочитают принимать душ в ночное время, и некоторые из них потом оказываются в постели с мокрыми волосами. К сожалению, это наносит волосам больше повреждений, чем нам может показаться. Не стоит давать волосам высохнуть «натуральным образом» - данная стратегия является ошибочной. Косметологи и трихологи убеждены в том, что люди не должны оставлять надолго мокрые волосы, передает Medikforum.ru.
Во-первых, мокрые пряди волос набухают, а это обеспечивает дополнительное весовое давление на кутикулы, что может привести к разрыву, а также рассечению кончиков волос. Мокрые волосы теряют свою силу приблизительно наполовину. При мытье мы удаляем с поверхности волос натуральную защитную оболочку, и если они все еще остаются мокрыми, то это делает их гораздо более хрупкими и уязвимыми. В первую очередь после мытья волос их нужно как бы выжать с помощью полотенца. Трихологи допускают использование фена, но не при слишком горячей температуре.
Ни в коем случае нельзя использовать расческу с мокрыми волосами по причинам, которые изложены выше. Тем самым существует риск повредить и вырвать с корнями значительное количество волос из кожи. Мокрые волосы лучше расчесывать гребешком с широко расставленными зубцами, причем это надо делать медленно. При вытирании мокрых волос не нужно сильно давить на них, поскольку из-за воды волосы ослаблены.