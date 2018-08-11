Миф о похудении от сельдерея и грейпфрутов

Теория отрицательной калорийности предполагает, что существуют продукты, на переваривание которых организм тратит больше калорий, чем получает.

«Звучит правдоподобно. Но в реальности этот принцип не работает даже для сельдерея. Организм никогда не затрачивает больше, чем питание может ему дать», - заявила глава Института cмежных медицинских наук в Университете Де Монтфорт Луиза Данфорт, пишет Medikforum.ru.

Эксперт напомнила, что энергия нужна организму не только для переваривания пищи, но и для функционирования в состоянии покоя или физической активности. Только десятая часть из всех съеденных калорий уходит на жевание и переработку еды, пояснила она. Этого количества слишком мало, чтобы оно имело решающее значение при похудении.