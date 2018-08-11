Миф о похудении от сельдерея и грейпфрутов

Журнал The Conversation задался целью уточнить, насколько полезны в деле похудения так называемые продукты с отрицательной калорийностью, вроде сельдерея или грейпфрута, и выяснил мнение специалистов на этот счет. Выяснилось, что диетологам не известно ни об одном исследовании, которое бы подтвердило теорию похудения за счет таких продуктов.
Теория отрицательной калорийности предполагает, что существуют продукты, на переваривание которых организм тратит больше калорий, чем получает.
«Звучит правдоподобно. Но в реальности этот принцип не работает даже для сельдерея. Организм никогда не затрачивает больше, чем питание может ему дать», - заявила глава Института cмежных медицинских наук в Университете Де Монтфорт Луиза Данфорт, пишет Medikforum.ru.
Эксперт напомнила, что энергия нужна организму не только для переваривания пищи, но и для функционирования в состоянии покоя или физической активности. Только десятая часть из всех съеденных калорий уходит на жевание и переработку еды, пояснила она. Этого количества слишком мало, чтобы оно имело решающее значение при похудении.
Иными словами нельзя употребляя продукты вроде грейпфрутов или сельдерея без ограничений в рационе рассчитывать на то, что это как-то поможет стать стройнее. Эффекта похудения можно достичь, только если заменять высококалорийные продукты низкокалорийными, подчеркнули исследователи.