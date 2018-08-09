Малыш проглотил батарейку, которая разъела его пищевод. Его родители предупреждают других об опасности

В большинстве домов можно увидеть маленькие батарейки-таблетки или батарейки-кнопки, которые используются в разных приборах. Это привычные предметы для взрослых. Но они могут стать смертельно опасными, когда попадают в руки маленьких детей. Семья из Аризоны на собственном опыте узнала, что может случиться, если ребенок проглотит такую батарейку.
Раучи готовились отпраздновать день рождения своих сыновей. Когда мать, Карла Рауч, взяла младшего, годовалого Эмметта из кроватки, то поняла, что с ребенком что-то не так. У мальчика была высокая температура. Отец отвез его в отделение неотложной помощи. Там доктор сказал, что это простуда или грипп, и отправил их домой, дав соответствующие рекомендации, пишет Fabiosa.ru.
В течение следующих дней состояние Эмметта ухудшалось. Он перестал есть, все время кашлял. Мать решила отвезти его к педиатру, но по дороге у малыша случилась рвота кровью.
Карла была в ужасе. Она не могла понять, что происходит с ее сыном. Только рентген показал истинную причину симптомов Эмметта: в его пищеводе застряла батарейка-кнопка.
Семья не могла в это поверить. Откуда Эмметт мог взять батарейку?! (Позже они поняли, что она была из пульта дистанционного управления DVD).
Батарейка начинает вступать в реакцию с органическими соединениями тканей человека в течение двух часов после проглатывания. В пищеводе мальчика она находилась в течение нескольких дней, и этого было достаточно, чтобы нанести органам серьезный ущерб. Эмметту пришлось пройти через десятки операций, чтобы он снова смог есть и дышать. У него удалили пищевод и заменили небольшим участком его кишечника.
Раучи хотят предупредить других о той опасности, которую представляют батарейки-таблетки и батарейки-кнопки для маленьких детей. Они создали благотворительную организацию «Фонд борьбы Эмметта» для обучения родителей.
Что должны знать родители об этих крошечных батарейках
Если ребенок проглатывает батарейку-таблетку, то ее активные компоненты могут начать взаимодействовать с тканями уже через два часа или даже меньше. Если ее немедленно не удалить, то результат воздействия может привести к инвалидности и даже смерти.
Такие крошечные батарейки можно найти почти в каждом доме. Пожалуй, отказаться совсем от них будет сложно. Поэтому все родители должны знать, где и как хранить эти элементы питания и что следует делать, если ребенок все-таки проглотит их.
Чтобы предотвратить возможность попадания батарейки в организм ребенка, следует придерживаться таких правил:
Не оставляйте запасные или использованные батарейки там, где ребенок может их достать. Храните запасные батарейки в закрытом месте и утилизируйте использованные батарейки таким образом, чтобы они не попали в руки ребенка.
Удостоверьтесь, что все устройства в вашем доме, которые работают на батарейках, имеют защищенный от детей отсек для элемента питания.
Если вашему ребенку нужен слуховой аппарат, убедитесь, что он снабжен специальным аккумуляторным отсеком.
Расскажите старшим детям и другим членам семьи об опасности, которую представляют для малышей батареи-таблетки, и следите за соблюдением правил безопасности всеми.
Если ваш ребенок все-таки проглотил батарейку, то вы должны предпринять следующие шаги:
немедленно доставьте ребенка к спасателям-медикам;
если у вас есть подобные батарейки, то возьмите их с собой. Или прихватите устройство, в котором она находилась;
не давайте малышу ничего из еды или питья;
не давайте ребенку никакие препараты, вызывающие рвоту.
Всегда лучше предотвращать несчастные случаи, чем иметь дело с их серьезными последствиями, которые могут длиться годами или даже всю жизнь.