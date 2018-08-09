Как спрятать лишний вес при помощи одежды: семь советов для умного гардероба

Нижнее белье

Вы удивитесь, но оно может сотворить магию с вашей фигурой! Если нужно надеть обтягивающую одежду, то идеально поможет корректирующее белье. Оно утягивает животик, подтягивает ягодицы и вырисовывает четкую и красивую талию. Идеально! Выбирайте также подходящие бюстгальтеры. Если у вас и без того большая грудь, то не стоит выбирать огромный пуш-ап, он добавит лишних килограммов, пишет Fabiosa.ru.

Двухслойные топы

Посмотрите на картинку ниже. Видите, как умело топ "приламывает" линию талии, хорошо вырисовывая ее? Так грудь начинает казаться большой и упругой, а животик - плоским. Более того, если у вас широкие бедра, то подобный фасон топа тоже визуально сделает их меньшими.

Низ

Брюки, джинсы, юбки-карандаши, свободные юбки - выбор может быть любым, но важно учитывать особенности своей фигуры. Если у вас широкие бедра, то лучше выбирать свободные брюки и фасоны. Так, нынче в моде прямые джинсы, которые скрывают лишний вес на ногах. Если же вы хотите скрыть животик, то выбирайте фасоны с высокой талией.

Пояса

С ними нужно быть крайне осторожными, так как иногда они наоборот подчеркивают лишний вес. Лучше выбирать тонкие пояски, которые делают акцент на талии.

Цвет

Всем известно, что темные цвета визуально делают фигуру стройнее, но это далеко не только черный. Коричневый, темно-синий, темно-зеленый и даже бордовый - все эти оттенки пойдут на пользу фигуре. Яркие же элементы можно выбирать для тех зон, которые не страдают от лишнего веса.

Принты и ткани

Если говорить о принтах, то не стоит выбирать слишком узористые или варианты с горизонтальными полосами. Ваш выбор - вертикальные линии и минималистичные рисунки. Черно-белые цвета в этих принтах будут смотреться наиболее эффектно. Избегайте атласных и полиэстеровых тканей.

Правильный размер

Какое счастье, что нынче в моде оверсайз - одежда, которая выглядит на размер или несколько больше. Визуально это стройнит фигуру. Но если вы не хотите брать такую одежду, то хотя бы позаботьтесь о том, чтобы она не была на вас мала! Одежда не должна полностью облегать те участки фигуры, которыми вы не гордитесь.