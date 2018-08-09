Смотрите: лучшие стрижки для слишком тонких и редких волос Примеры звезд
9 августа 2018, 14:35
Далеко не всех из нас природа наградила пышной шевелюрой - это факт. Но есть определенные стрижки, которые позволяют визуально скрыть проблему слишком тонких и редких волос.
И звезды уже проверили этот эффект на себе, так что берите пример, пишет Rus.tvnet.lv.
1. Боб и каре
2. "Пони": челка, когда волосы закрывают лоб
3. Пикси: короткая стрижка с асимметрией, когда волосы на висках и затылке короче, чем на макушке