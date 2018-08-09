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Смотрите: лучшие стрижки для слишком тонких и редких волос Примеры звезд

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ФОТО: Scanpix

Далеко не всех из нас природа наградила пышной шевелюрой - это факт.  Но есть определенные стрижки, которые позволяют визуально скрыть проблему слишком тонких и редких волос.

И звезды уже проверили этот эффект на себе, так что берите пример, пишет Rus.tvnet.lv.

1. Боб и каре

ФОТО: AP/ScanPix

Лили Коллинз

ФОТО: Scanpix

Эмилия Кларк

ФОТО: AFP/Scanpix

Белла Хадид

ФОТО: SIPA/ScanPix

2. "Пони": челка, когда волосы закрывают лоб

Мила Кунис

ФОТО: MEGA/Scanpix

Тейлор Свифт

ФОТО: MEGA/Scanpix

Селена Гомес

ФОТО: MEGA/Scanpix

3. Пикси: короткая стрижка с асимметрией, когда волосы на висках и затылке короче, чем на макушке

Скарлетт Йоханссон

ФОТО: Reuters/ScanPix

Кейт Хадсон

ФОТО: MEGA/Scanpix

Лили Коллинз

ФОТО: AP/ScanPix

Шарлиз Терон

ФОТО: AP/ScanPix

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