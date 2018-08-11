Что станет с твоей фигурой и кожей, если ты откажешься от кофе

Плюс: избавишься от высыпаний на лице

Если обвинять кофе в проблемной коже, то только из-за сладких или сахаросодержащих добавок. Сахар повышает уровень инсулина, который провоцирует выработку сальных желез и запускает воспалительные процессы в коже. К примеру, в моккачино с белым шоколадом содержится 25 чайных ложек сахара, что превышает суточную норму в три раза. Результат этой деятельности — на лице. Так что если твоя кожа даже после подросткового периода «богата» на прыщи, то лучше всегда проверять состав любимых напитков. А еще больше о вреде сахара мы писали здесь (это чтобы точно вдохновить тебя на отказ от него), пишет Lady.mail.ru.

Минус: кожа потеряет эластичность

Кто бы мог подумать, но в кофейном зерне содержатся масла, богатые линолевой, хлорогеновой и кофейной кислотами — это важные ингредиенты, которые замедляют процессы старения кожи. Также они обладают противовоспалительными и фотозащитными свойствами. Поэтому некоторые дерматологи даже советуют выпивать чашечку кофе после возвращения с пляжа — солнце ведь, как известно, сушит кожу и не способствует омоложению. Ну или найди замену в косметических средствах. Вот у арганового масла как раз в составе есть линолевая кислота и еще несколько полезных веществ.

Плюс: сбросишь вес

И опять же речь о вкусных напитках. Мы же помним, что во многие из них добавляют жирные сливки, мороженое и подсластители. Это невероятное количество килокалорий — 300—400 на 100 г напитка, а значит, в одном стакане может быть 700 килокалорий. Если ты откажешься от ежедневной порции такого десерта, то сократишь количество калорий. Альтернатива — перейти, к примеру, на спешиалити кофе — это не рекламное название, а качественная категория кофе, который почти полностью состоит из арабики. Он тоже вкусен (в нем чувствуются шоколадные, ягодные или фруктовые ноты), но без вреда для фигуры.

Популярен миф, что зеленый кофе помогает похудению. На самом деле это обычные необжаренные зерна кофе, которые стали продвигать под видом диетического продукта. Американское исследование 2012 года роль зеленого кофе в снижении веса официально не признали. В эксперименте участвовали всего 16 человек — это нерепрезентативная выборка, чтобы делать выводы о влиянии продукта на здоровье. К тому же зерно без термической обработки не раскрывает своих питательных свойств, а значит, не несет пользы.

Минус: не справишься с чувством голода