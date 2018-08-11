Соя укрепляет женские кости

Диета с высоким содержанием сои помогает укрепить кости женщин в возрасте. Это подтверждает исследование, опубликованное в журнале Bone Reports, проведенное в университете Миссури под руководством профессора кафедры питания и спортивной физиологии Памелы Хинтон.
Для эксперимента ученые использовали крыс с пониженной физической активностью и прочностью костей. Подопытных разделили на две группы. У одной были удалены яичники (таким образом симулировали менопаузу), у другой – яичники были сохранены. В каждой группе часть крыс кормили в основном соей, а часть — кукурузой, пишет Health.mail.ru.
Исследователи выяснили, что кости крыс, которые получали больше сои, стали крепче вне зависимости от того, были у них яичники или нет. Кроме того, у этих животных ускорился обмен веществ. В то же время у группы подопытных, питавшихся кукурузой, показатели остались на том же уровне.
Таким образом выяснилось, что обогащение рациона соей укрепляет кости женщин вне зависимости от наступления менопаузы.
«Наше исследование показывает, что женщины любого возраста могут улучшить здоровье своих костей и метаболизм, если начнут есть больше сои, — говорит автор исследования Памела Хинтон, профессор кафедры питания и спортивной физиологии. — Необязательно питаться одной соей. Достаточно добавить в свой рацион немного тофу или соевого молока, в которых содержатся соевые белки. Это поможет улучшить здоровье».