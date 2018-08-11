Соя укрепляет женские кости

Для эксперимента ученые использовали крыс с пониженной физической активностью и прочностью костей. Подопытных разделили на две группы. У одной были удалены яичники (таким образом симулировали менопаузу), у другой – яичники были сохранены. В каждой группе часть крыс кормили в основном соей, а часть — кукурузой, пишет Health.mail.ru.

Исследователи выяснили, что кости крыс, которые получали больше сои, стали крепче вне зависимости от того, были у них яичники или нет. Кроме того, у этих животных ускорился обмен веществ. В то же время у группы подопытных, питавшихся кукурузой, показатели остались на том же уровне.

Таким образом выяснилось, что обогащение рациона соей укрепляет кости женщин вне зависимости от наступления менопаузы.