К чему приведет отказ от газировки?

Во-первых, газированные напитки становятся причиной проблем с зубами. Так, из-за них образуется кариес, ведь в этой сладости огромное количество сахара. Именно он и вызывает развитие зубного камня. Кроме того, он способствует образованию комфортной для микробов условий в ротовой полости. Бактерии вырабатывают кислоту, помогающую зубному камню разрушать защитную эмаль зуба, пишет Medikforum.ru.

Во-вторых, в газировке много натрия. Человеку рекомендуют употреблять 500-1000 миллиграммов в сутки. А в одном лишь стакане его около 30-50 миллиграммов. Поэтому представьте, какой переизбыток натрия будет при условии, что вы выпьете целую бутылку! Это может привести к развитию инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению кровяного давления, а также болезней почек.

В-третьих, за счет огромного количества сахара в напитках увеличивается вес человека. Часть его создает энергию, а остальное перерабатывается в жир, избавиться от которого будет уже не так-то просто.

В-четвертых, в газированных напитках может содержаться не только сахар, но и его заменители. Например, аспартам. Попытки пить ее, чтобы не набирать вес, ни к чему не приведут. Как правило, возникает обратный эффект. Также у аспартама есть ряд страшных побочных эффектов, к примеру, приступы, частое сердцебиение, потеря сознания, онемение, агрессия и так далее.

В-пятых, из-за газировки развивается обезвоживание. В напитках содержится кофеин, который приводит к потере жидкости из-за мочегонного эффекта. Вы начинаете чаще посещать туалет, а в промежутках снова пьете газировку. Получается, замкнутый порочный круг, из которого не выбрать. Если уж очень хочется, то нужно пить и побольше воды вместе с газировкой, чтобы избежать обезвоживания.

В-шестых, газировка негативно влияет на пищеварительную систему. В ней содержатся довольно едкие вещества, воздействующие на желудок и другие органы не лучшим образом.

В-седьмых, нужно знать, что в газировке только «пустые» калории. Эти напитки создают эффект, что вы сыты, убивая голод на какое-то время. Как правило, это касается только здоровой пищи. Человек склонен съедать больше вредного, если он пьет газированную воду.

Воздержание от газированных напитков существенно отразиться на человеческом здоровье. В этом убеждены абсолютно все врачи и диетологи. Так, несомненна польза для головного мозга. Дело в том, что многие люди пьют колу, чтобы взбодриться (известен тот факт, что в ней есть кофеин). Действительно, такая газировка окажет необходимый эффект, но он будет кратковременным. При этом в долгосрочной перспективе существенен вред для мозга и мыслительных процессов. Это затем отразиться на обучении, памяти, пластичности поведения. Кроме того, есть определенные связи между употреблением газированной воды и болезнью Альцгеймера, а также другими заболеваниями мозга.