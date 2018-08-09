К чему приведет отказ от газировки?

Газированные напитки любимы как детьми, так и взрослыми. Но все чаще диетологи кричат о том, что необходимо отказаться от их употребления. По каким причинам? И что будет с организмом, если газировку навсегда исключить из рациона? Читайте в материале.
Во-первых, газированные напитки становятся причиной проблем с зубами. Так, из-за них образуется кариес, ведь в этой сладости огромное количество сахара. Именно он и вызывает развитие зубного камня. Кроме того, он способствует образованию комфортной для микробов условий в ротовой полости. Бактерии вырабатывают кислоту, помогающую зубному камню разрушать защитную эмаль зуба, пишет Medikforum.ru.
Во-вторых, в газировке много натрия. Человеку рекомендуют употреблять 500-1000 миллиграммов в сутки. А в одном лишь стакане его около 30-50 миллиграммов. Поэтому представьте, какой переизбыток натрия будет при условии, что вы выпьете целую бутылку! Это может привести к развитию инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению кровяного давления, а также болезней почек.
В-третьих, за счет огромного количества сахара в напитках увеличивается вес человека. Часть его создает энергию, а остальное перерабатывается в жир, избавиться от которого будет уже не так-то просто.
В-четвертых, в газированных напитках может содержаться не только сахар, но и его заменители. Например, аспартам. Попытки пить ее, чтобы не набирать вес, ни к чему не приведут. Как правило, возникает обратный эффект. Также у аспартама есть ряд страшных побочных эффектов, к примеру, приступы, частое сердцебиение, потеря сознания, онемение, агрессия и так далее.
В-пятых, из-за газировки развивается обезвоживание. В напитках содержится кофеин, который приводит к потере жидкости из-за мочегонного эффекта. Вы начинаете чаще посещать туалет, а в промежутках снова пьете газировку. Получается, замкнутый порочный круг, из которого не выбрать. Если уж очень хочется, то нужно пить и побольше воды вместе с газировкой, чтобы избежать обезвоживания.
В-шестых, газировка негативно влияет на пищеварительную систему. В ней содержатся довольно едкие вещества, воздействующие на желудок и другие органы не лучшим образом.
В-седьмых, нужно знать, что в газировке только «пустые» калории. Эти напитки создают эффект, что вы сыты, убивая голод на какое-то время. Как правило, это касается только здоровой пищи. Человек склонен съедать больше вредного, если он пьет газированную воду.
Воздержание от газированных напитков существенно отразиться на человеческом здоровье. В этом убеждены абсолютно все врачи и диетологи. Так, несомненна польза для головного мозга. Дело в том, что многие люди пьют колу, чтобы взбодриться (известен тот факт, что в ней есть кофеин). Действительно, такая газировка окажет необходимый эффект, но он будет кратковременным. При этом в долгосрочной перспективе существенен вред для мозга и мыслительных процессов. Это затем отразиться на обучении, памяти, пластичности поведения. Кроме того, есть определенные связи между употреблением газированной воды и болезнью Альцгеймера, а также другими заболеваниями мозга.
Также газировка воздействует на сердце. При снижении потреблении этих напитков можно уменьшить артериальное давление, улучшить состояние сердечной мышцы. А вот при регулярном потреблении газировки наоборот увеличивается кровяное давление. Кроме того, риски получить сердечный приступ увеличиваются на 20 процентов. Перестав пить газировку, человек избавляется от этих проблем.
Состояние зубов от того, что вы откажитесь от газированных напитков, существенно улучшится. Ведь из-за этого, как уже упоминалось выше, вырастает риск кариеса. Кроме того, эмаль приобретает желтоватый оттенок.
Мочевой пузырь станет работать намного лучше. Ведь газировка — это диуретик, который приводит к частому мочеиспусканию, раздражению мочевого пузыря и ухудшению в мочевыводящих путях, которые становятся подвержены различным инфекциям. Лучше заменить газировку соками (без сахара), сельтерской водой, обычной водой. Эти напитки поддерживают чистоту и здоровье мочевого пузыря.
При этом газированные напитки влияют и на репродуктивные органы. Дело в том, что в некоторых напитках имеется бисфенол А, который является канцерогеном. Именно его связывают с преждевременным половым созреванием и бесплодием.
Газировка сказывается на почках, увеличивая риск почечной недостаточности. Избавившись от этого продукта в рационе, никакой вероятности не будет.
Разумеется, отказ от газировки улучшит ситуацию с весом. Это один из лучших методов похудеть — отказаться от сладкого, в том числе и такого. В том числе сладкие напитки не приведут к развитию ожирения и сахарному диабету, если их не будет в вашем рационе.
Из-за отказа от этого напитка состояние костей становится лучше, а риск остеопороза сокращается. Если заменить газировку на напитки, которые содержат кальций (например, молоко), то эффект будет еще лучше.
И самый, пожалуй, важный плюс отказа от газированных напитков заключается в том, что вся та польза, которую это приносит, существенно скажется на качестве человеческой жизни. Одно из последних исследований доказало, что регулярное потребление газированной воды связано с укорочением теломер, концевых участков хромосом. Их длина является биомаркером старения. Поэтому они короче, тем старше ткани и органы. Таким образом, отказ от газировки поможет продлить жизнь.