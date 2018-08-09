Пять бьюти-продуктов, от которых следует избавиться

Сегодня бьюти-рынок пестрит новомодными косметическими продуктами на любой вкус и цвет. Несомненно, многие бьюти-продукты по уходу за кожей лица, тела, волос значительно упрощают нам жизнь. Но существуют и такие, от которых мы никогда не дождемся пользы.

Специально для тебя редакция собрала самые востребованные бьюти-продукты, которые неэффективны и даже опасны при применении, пишет Lady.tochka.net.

Масло от секущихся кончиков. Малоэффективным, даже можно сказать неэффективным средством от секущихся концов является масло. Стоит тебя расстроить, но нет косметического средства, способного устранить эту проблему. Масло дает лишь визуальный эффект, ненадолго склеивая расщепленные кончики с помощью в составе силиконов. Самый верный способ как устранить секущие кончики — это стрижка.

Шампунь против перхоти. Проблему перхоти кожи головы не устранить обычной масс-маркетинговой продукцией, к тому же они сильно высушивают кожу головы. Если же у тебя перхоть, воспользуйся специальными лечебными шампунями, которые можно купить в любой аптеке.

Очищающие полоски для носа. Такой способ очищения не только неэффективный, но даже опасный в применении. Как утверждают косметологи, очищающие полоски для носа могут закупорить еще больше поры, тем самым вызвав появление серьезных прыщей.

Антицеллюлитные крема. Многие девушки верят, что крем способен устранить целлюлит на проблемных местах. Но ведь это не так. На данный момент существуют только две вещи, которые действительно могут бороться с целлюлитом на твоих проблемных местах — это активный образ жизни и здоровое питание. Антицеллюлитный крем дает лишь временный визуальный эффект и немного смягчает кожу.