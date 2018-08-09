Семь популярных мифов о критических днях

Месячные - это способ очистки организма

Никакие шлаки с помощью месячных не выводятся. Многие женщины верят, что каждый месяц их тело вместе с кровью что-то выбрасывает. Менструация - это просто свидетельство, что закончился ежемесячный рутинный цикл. В процессе этого цикла в матке нарастает внутренний слой, который нужен для прикрепления эмбриона. Но если зачатия не было, то этот слой и не нужен. Матка просто избавляется от эндометрия, который не пригодился, пишет Lady.tochka.net.

Как только тело понимает это, уровень гормонов, которые поддерживали рост ткани, падает. Происходит кровотечение отмены.

Болезненные и обильные месячные проходят только после родов

Обильные менструации - не только генетическое невезение, но и признак некоторых заболеваний. Регулярный секс и роды не решают сразу все проблемы с месячными. Так что если вы жалуетесь на обильные и болезненные менструации, а врач советует родить, то меняйте врача.

Нельзя заниматься сексом во время критических дней

Можно, ничего ужасного не произойдет. Может быть неловко из-за выделяемой крови или запаха, но никаких последствий для здоровья это не несет.

Во время менструации нельзя заниматься спортом

Физические нагрузки никак не повлияют на месячные, а месячные не испортят тренировку. Естественно, если вы в целом хорошо себя чувствуете. А регулярные физические упражнения - это профилактика менструальных болей. Критические дни - не повод переносить тренировку. Если вы плохо себя чувствуете, проконсультируйтесь с гинекологом о том, как можно уменьшить симптомы.

Нормальный цикл длится 28 дней

Средняя длительность цикла составляет около 28 дней. Но это просто средний показатель, а не норма, потому что норма намного шире: от 21 до 35 дней. Четкого правила, какой цикл хороший, а какой нет, не существует, потому что организм у всех разный.

Во время менструации нельзя плавать

Этот миф пришел из времен, когда не было тампонов. Потому плавать и в бассейне, и в море можно. Просто сразу меняйте тампон.

Менструации синхронизируются