Узнайте; что будет модно этой осенью

Кейп вместо пальто. Уже приготовила пальто на осень? Пока отложи его, ведь на замену пальто пришли стильные кейпы. Это модная верхняя одежда завоевала сердца многих девушек за счет красивого внешнего вида. Ровная накидка из кашемира со специальными вырезами для рук, вместо рукавов идеальный вариант на прохладную осень, пишет Lady.tochka.net.

Шелковый платок. Даже самый лаконичный образ осенью сможет преобразиться, если добавить яркий шелковый платок. Повяжи такой платок на шее и будь всегда в тренде!

Искусственный мех. На замену натуральному меху пришел искусственный. И выглядит он, кстати, лучше натурального! На осень 2018 года выбирай шубы ярких оттенков: оранжевые, фиолетовые, розовые или зеленые. И помни, в тренде короткие фасоны.

Плиссированная юбка. Если ты ищешь на осень модную юбку, стоит обратить внимание на юбку-плиссе миди-длинны. В отличие от других юбок, плиссированная подходит буквально под любой стиль: будь то casual, деловой или повседневный. Этой осенью попробуй носить юбку-плиссе со свитерами, водолазками, джемперами, блузками, рубашками.