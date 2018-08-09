Узнайте; что будет модно этой осенью

Все хотят, чтобы лето не кончалось, но рано или поздно это случается и наступает прохладный сезон осень. Первые похолодания это не повод закутываться в одеяло и ждать лютой зимы. Осень - прекрасный способ изменить что-то в себе. Стилисты настаивают начинать преображение именно с гардероба. А какие вещи будут в тренде этой осенью, читай ниже модные советы.
Кейп вместо пальто. Уже приготовила пальто на осень? Пока отложи его, ведь на замену пальто пришли стильные кейпы. Это модная верхняя одежда завоевала сердца многих девушек за счет красивого внешнего вида. Ровная накидка из кашемира со специальными вырезами для рук, вместо рукавов идеальный вариант на прохладную осень, пишет Lady.tochka.net.
Шелковый платок. Даже самый лаконичный образ осенью сможет преобразиться, если добавить яркий шелковый платок. Повяжи такой платок на шее и будь всегда в тренде!
Искусственный мех. На замену натуральному меху пришел искусственный. И выглядит он, кстати, лучше натурального! На осень 2018 года выбирай шубы ярких оттенков: оранжевые, фиолетовые, розовые или зеленые. И помни, в тренде короткие фасоны.
Плиссированная юбка. Если ты ищешь на осень модную юбку, стоит обратить внимание на юбку-плиссе миди-длинны. В отличие от других юбок, плиссированная подходит буквально под любой стиль: будь то casual, деловой или повседневный. Этой осенью попробуй носить юбку-плиссе со свитерами, водолазками, джемперами, блузками, рубашками.
Свободные брюки. В этом году стилисты рекомендуют оставить скинни брюки, ведь на замену им пришли широкие, свободные брюки. На осень обнови свой гардероб кюлотами, брюками-клеш, брюками-палаццо, с завышенной талией и классические варианты прямых брюк.