Видео: кроха сделала бесподобное лицо, когда ее поцеловала мать

Связь между матерью и ее ребенком - это нечто особенное, поскольку она начинается задолго до того, как новорожденный входит в этот мир. В отличие от всех других отношений между людьми, связь между мамой и малышом не изменяется с течением времени, она всегда сильная, с самого первого момента, и остается таковой всю жизнь.