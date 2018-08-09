Видео: кроха сделала бесподобное лицо, когда ее поцеловала мать

Связь между матерью и ее ребенком - это нечто особенное, поскольку она начинается задолго до того, как новорожденный входит в этот мир. В отличие от всех других отношений между людьми, связь между мамой и малышом не изменяется с течением времени, она всегда сильная, с самого первого момента, и остается таковой всю жизнь.
Хотим рассказать милую историю о восхитительной связи матери и дочери. Сладкое видео со счастливой мамой, целующей своего ребенка, мгновенно распространялось в Интернете из-за веселой реакции новорожденной на проявление материнской любви и нежности, пишет Fabiosa.ru.
На видео любящая мать держит свою милую маленькую дочурку. Когда она наклоняется, чтобы поцеловать новорожденную, кроха делает что-то совершенно невероятное!
Но стоит матери перестать сладко целовать дитя, ребенок сжимает губы, как будто хочет продолжить этот счастливый момент и еще получить порцию поцелуев.
Мать не сдержала смех, уж очень мала кроха для того, чтобы быть сведущей в делах любви. Но она это явно демонстрирует!
Радостная мать наклоняется, чтобы поцеловать ребенка еще раз, и дочь снова собирает губки!
Редкое видео может сравниться по трогательности с этим! Посмотрите сами, чтобы насладиться этой невероятной связью между матерью и дочерью.