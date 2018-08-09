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Видео: кроха сделала бесподобное лицо, когда ее поцеловала мать

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Малыш. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Panther Media/Scanpix

Связь между матерью и ее ребенком - это нечто особенное, поскольку она начинается задолго до того, как новорожденный входит в этот мир. В отличие от всех других отношений между людьми, связь между мамой и малышом не изменяется с течением времени, она всегда сильная, с самого первого момента, и остается таковой всю жизнь.

Хотим рассказать милую историю о восхитительной связи матери и дочери. Сладкое видео со счастливой мамой, целующей своего ребенка, мгновенно распространялось в Интернете из-за веселой реакции новорожденной на проявление материнской любви и нежности, пишет Fabiosa.ru.

На видео любящая мать держит свою милую маленькую дочурку. Когда она наклоняется, чтобы поцеловать новорожденную, кроха делает что-то совершенно невероятное!

Но стоит матери перестать сладко целовать дитя, ребенок сжимает губы, как будто хочет продолжить этот счастливый момент и еще получить порцию поцелуев.

Мать не сдержала смех, уж очень мала кроха для того, чтобы быть сведущей в делах любви. Но она это явно демонстрирует!

Радостная мать наклоняется, чтобы поцеловать ребенка еще раз, и дочь снова собирает губки!

Редкое видео может сравниться по трогательности с этим! Посмотрите сами, чтобы насладиться этой невероятной связью между матерью и дочерью.

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