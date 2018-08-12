Восемь распространенных причин, почему современные отношения не складываются

Не секрет, что сегодня отношения заканчиваются чаще, чем раньше. Почему? Это важно знать, чтобы предотвратить в своей личной жизни:

1. Соцсети как палка о двух концах.

Хотя они созданы, чтобы сблизить людей, предоставив новые способы общения, еще соцсети разрушили многие отношения. Например, нужно быть очень осторожными с комментариями и лайками, которые ваша половинка может посчитать проявлением симпатии к кому-то…

2. Процесс ухаживания уже не такой активный, как раньше.

Раньше парню нужно было действительно постараться, чтобы заслужить расположение девушки. Он водил ее на свидания, ухаживал, он буквально завоевывал уважение ее родителей. А сегодня все более просто, пишет Soulpost.ru.

3. Сегодня слишком много соблазнов, куда ни посмотри.

Сегодня очень легко изменить и быть неверным. Легко попасть в любовный треугольник. Но еще и легко попасться на этом.

4. Молодые люди слишком недоверчивы сегодня.

Людям трудно доверять. А отношения должны строиться на взаимном доверии и уважении. Но большинство скорее защищают себя, чем открывают друг другу.

5. Детей заводят как прецедент для создания отношений.

Слишком много детей заводят детей, хотя еще не готовы к серьезным отношениям и родительству. Но стресс воспитания детей еще хуже влияет на формирование отношений.

6. Люди в целом стали более эгоистичны.

Это не обязательно плохо. Слишком много молодежи сосредотачиваются больше не своем образовании и карьере. Они хотят заложить основу для будущего, потому не придают значения личным отношениям.

7. Экономика оказывает давление на отношения.

Отношения стоят денег. А сегодня деньги трудно достаются. Люди скорее выберут инвестировать деньги в себя, чем в отношения.

8. Серьезные отношения — это не модно среди молодежи.