Восемь распространенных причин, почему современные отношения не складываются

У современных отношений много проблем. Кажется, раньше было так легко: люди просто влюблялись, сходились, создавали семью и старели вместе. Было меньше отвлечений, а значит и меньше осложнений. Но теперь намного больше факторов, влияющих на отношения. Не изменилась только потребность людей в друг друге. Она даже стала больше, в связи с чем многие слишком спешат начать отношения, а потому попадают в токсичные ситуации.
Не секрет, что сегодня отношения заканчиваются чаще, чем раньше. Почему? Это важно знать, чтобы предотвратить в своей личной жизни:
1. Соцсети как палка о двух концах.
Хотя они созданы, чтобы сблизить людей, предоставив новые способы общения, еще соцсети разрушили многие отношения. Например, нужно быть очень осторожными с комментариями и лайками, которые ваша половинка может посчитать проявлением симпатии к кому-то…
2. Процесс ухаживания уже не такой активный, как раньше.
Раньше парню нужно было действительно постараться, чтобы заслужить расположение девушки. Он водил ее на свидания, ухаживал, он буквально завоевывал уважение ее родителей. А сегодня все более просто, пишет Soulpost.ru.
3. Сегодня слишком много соблазнов, куда ни посмотри.
Сегодня очень легко изменить и быть неверным. Легко попасть в любовный треугольник. Но еще и легко попасться на этом.
4. Молодые люди слишком недоверчивы сегодня.
Людям трудно доверять. А отношения должны строиться на взаимном доверии и уважении. Но большинство скорее защищают себя, чем открывают друг другу.
5. Детей заводят как прецедент для создания отношений.
Слишком много детей заводят детей, хотя еще не готовы к серьезным отношениям и родительству. Но стресс воспитания детей еще хуже влияет на формирование отношений.
6. Люди в целом стали более эгоистичны.
Это не обязательно плохо. Слишком много молодежи сосредотачиваются больше не своем образовании и карьере. Они хотят заложить основу для будущего, потому не придают значения личным отношениям.
7. Экономика оказывает давление на отношения.
Отношения стоят денег. А сегодня деньги трудно достаются. Люди скорее выберут инвестировать деньги в себя, чем в отношения.
8. Серьезные отношения — это не модно среди молодежи.
У них слишком много других отвлечений и занятий, чтобы думать о серьезной личной жизни.