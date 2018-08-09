Посудомоечные машины: в чем их опасность

В то же время на Западе сформировалось целое сообщество противников посудомоечных машин. Их главный аргумент против: после мытья посуды в посудомоечной машине на тарелках и чашках остается моющее средство, которое потом попадает в организм человека и наносит непоправимый вред, пишет портал Umnaja.ru.

Этому есть научное подтверждение. Швейцарский журнал Pediatrics поделился исследованиями, которые утверждают, что дети в домах и квартирах с посудомоечной машиной чаще болеют астмой и сезонной аллергией. К такому выводу ученые пришли после обследования более тысячи детей и бесед с их родителями на предмет способа мытья посуды. Выяснилось, что в квартирах, где посуду моет машина, бронхиальная астма у детей встречается чаще на 5,6 процента, атопический дерматит – на 15 процентов, а аллергия ежегодно стабильно растет.

Способствуют всему этому, по мнению авторов, ПАВы – поверхностно-активные вещества. Без них сегодня посуда не моется ни в ручную, ни в машине. К вредным химическим веществам добавляется не менее вредный хлор из водопроводной воды. Вкупе они способствуют воспалению слизистых рта и пищевода, хроническому кашлю, бронхиту и пневмонии, ослаблению иммунитета.

Это не единственная причина, по которой стоит сторониться машин для мытья посуды. Журнал Medical Mycology, издаваемый в Оксфордском университете, опубликовал данные исследования смывов из посудомоечных машин. Выяснилось, что из почти 160 машин в 28 нашли несколько видов грибка, способных вызывать грибковые инфекции. Каждый из грибков хорошо размножается при достаточно высокой температуре, влажности и наличии щелочной среды, – всего того, что как раз и обеспечивает посудомоечная машина.

Особенно любит грибок обосновываться между дверцей и уплотнителем. Причем появляется он там через непродолжительное время после начала эксплуатации машины. Это установили в университете Любляны. По данным сотрудников этого учебного заведения, которые обследовали посудомоечные машины из 101 города на шести континентах, в 67 процентах машин между дверцей и уплотнителем обнаружены Exophiala dermatitidis и Е. Phaeomuriformis – черные дрожжи, образующие целые колонии. И чем больше такая колония, тем менее она уязвима для всевозможных моющих средств. Более того, после мытья посуды в такой машине, черные дрожжи обнаруживаются в большом количестве на вымытой посуде, откуда они благополучно кочуют в печень человека.

Врачи и производители посудомоечных машин дают несколько советов, как обезопасить себя от грибков в посудомоечной машине. Во-первых, после мытья посуды необходимо машину оставлять открытой – грибок не выносит сухую среду. Во-вторых, периодически мыть ее изнутри и отдельные ее части, а особенно корзины для посуды. В-третьих, периодически менять фильтры в трубах с водой. Если вода жесткая, они быстро забиваются.