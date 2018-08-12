Узнайте, что делает ягодицы некрасивыми

Малоподвижный образ жизни

Ученые из Оксфордского университета, Великобритания, под руководством профессора Константиноса Манолопулоса, обследовали 1600 представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 40 лет и пришли к выводу, что женщины с выдающимися ягодицами обладают отменным здоровьем. Это имеет прямую взаимосвязь потому, что большая часть населения развитых стран мира ведет малоподвижный образ жизни. Каждый день человек передвигается на машине или общественном транспорте, 8 часов сидит в офисе, столько же спит на кровати, и больше ничем не занимается. В результате постоянного отсутствия нагрузки мышечные волокна во всех частях тела, и в том числе в области ягодиц, теряют тонус, ослабевают, снижается их нервная иннервация и они обвисают. Все это приводит к уплощению и частичной атрофии ягодичных мышц, а также способствует развитию некоторых других болезней, связанных с суставами и лишним весом. Более того, у женщин, ведущих малоподвижный образ жизни, но привыкших сидеть нога на ногу, одна ягодица часто отличается от другой по размеру и форме. Иногда это бывает очень заметно. Дамы, которые имеют красивые упругие ягодицы — исключительно постоянные завсегдатаи спортзалов, они тратят большую часть времени на тренировки и пристально следят за своим питанием. Это и доказал своим исследованием профессор Манолопулос — красивые ягодицы — признак хорошего здоровья, пишет Umnaja.ru.

Высокие каблуки

Масштабное исследование, проведенное учеными из Университета Квинсленда, Австралия, под руководством доктора Нила Кронина, выявило следующий фактор, который непосредственно связан с частым ношением обуви на высоком каблуке. Максимальная нагрузка в этом случае приходится на коленные суставы, в то время как задняя группа бедренных мышц и ягодиц задействована в меньшей степени. Таким образом, во время ходьбы на высоких каблуках у данной группы мышечных волокон происходит потеря их тонуса, что влечет за собой постепенное уплощение ягодиц. К тому же канадский врач Виктор Селеста выяснил, что частое ношение туфель на шпильках приводит к недостаточному кровоснабжению области малого таза и ягодиц. Это также негативно влияет не только на женское здоровье, но и на упругость мышц в нижней части тела.

Беременность и роды