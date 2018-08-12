Диетический обед: суп-пюре из кабачков с сельдереем

Суп - самое популярное первое блюдо в мире. Многие супы уже и не сохранили в названии само слово "суп", хотя ими являются на самом деле.
Ингредиенты
Кабачки 700 г
Лук-порей 220 г
Стебли сельдерея 170 г
Листья базилика 50 г
Чеснок 3 зубца
Оливковое масло 5 ст.л.
Вода 1200 мл
Лимон 1 шт.
Соль, черный перец по вкусу
Рецептов крем-супов насчитывается не одна сотня, и опытная хозяйка может выдумать новый удачно комбинируя не всегда совместимые ингредиенты. Мы предлагаем приготовить ароматный суп-пюре из кабачков с сельдереем и базиликом. Он легкий, но очень сытный, к тому же является ярким примером того, как правильно сочетать составляющие, пишет Ivona.bigmir.net.
Суп готовится быстро, в течение четверти часа. Главный секрет приготовления: поэтапное тушение овощей до полуготовности с последующим добавлением жидкости и доведением до конечной точки.
Приготовление
Нарезать мелкими кусочками кабачки, лук-порей, стебли сельдерея. Измельчить чеснок. Нагреть в кастрюле оливковое масло, добавить лук-порей и сельдерей. Приправить солью, тушить, помешивая, до мягкости овощей.
Добавить чеснок, с полминуты притомить. Положить кабачки, тушить около минуты. Положить половину листьев базилика, перемешать. Влить воду, довести до кипения.
Накрыть крышкой, варить на умеренном огне 10 минут, периодически помешивая. Измельчить блендером готовый суп. Добавить остаток базилика, специи, выдавить лимонный сок. Окончательно пюреризировать. Разлить по тарелкам, капнуть оливковое масло, украсить.