Диетический обед: суп-пюре из кабачков с сельдереем

Рецептов крем-супов насчитывается не одна сотня, и опытная хозяйка может выдумать новый удачно комбинируя не всегда совместимые ингредиенты. Мы предлагаем приготовить ароматный суп-пюре из кабачков с сельдереем и базиликом. Он легкий, но очень сытный, к тому же является ярким примером того, как правильно сочетать составляющие, пишет Ivona.bigmir.net.