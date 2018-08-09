Уже в эту субботу будет выбрана победительница конкурса Miss Baltic Coast!

Два месяца назад 16 девушек собрались в Белом зале главного курортного города северо-востока, в Нарва-Йыэсуу, не представляя, что будет их ожидать дальше. В течение первого месяца девушки прошли большую школу, в рамках которой они учились визажу и прическам, ораторскому искусству и дебатам, различным видам тренировок и правильному питанию, а главное - конкурсантки Miss Baltic Coast учились быть трудолюбивыми, смелыми и работать друг с другом в команде. Не часто можно встретить участниц конкурсов красоты на детском мероприятии в роли организаторов комнаты рукоделия или в изнуряющую жару с черными мешками на субботнике. По результату первого месяца конкурса были отобраны семь финалисток, для которых главные испытания были еще впереди.
Победительница конкурса определится после трёх этапов финала: «Красота в быту»- дефиле в вечерних платьях в Astri Keskus, забег на морскую милю - демонстрация летних пляжных костюмов и полоса препятствий в кроксах, а также предстоящее дефиле в коктейльных платьях на дне города Нарва-Йыэсуу.
Финалисток оценивает компетентное жюри, состоящее из успешных представителей разных сфер деятельности Ида-Вирумаа, которые в течение конкурса соприкасались с участницами или пристально наблюдали за их деятельностью. Одним из важнейших критериев оценивания является именно внутренняя красота девушек, выражающаяся в честности, открытости, доброте и способности сопереживать.
По словам девушек, участие в конкурсе стало для них испытанием, они преодолевали себя, а выход на сцену 11 числа поставит конечную точку в трансформации участниц. В рамках финала состоится состязание и для молодых людей, решивших примерить на себя «обувь девушек», в которой они проходили двухмесячное испытание. Также на территории праздника в палатке Miss Baltic Coast пройдет голосование за номинацию «Мисс зрительских симпатий» конкурса. Финальный этап стартует на главной сцене праздника в 20.00. Кроме того, будет выбрана «Мисс Красотка», за которую голосовали читатели портала Krasotka.ee.
Конкурс красоты нового формата Miss Baltic Coast организован командой активной молодёжи Нарва-Йыэсуу, Нарвы и Силламяэ. Возглавляет команду обладательница титула Face of Beauty Estonia 2018 Андриана Чупова. Одной из главных целей проведения конкурса является привлечение внимания к подобного рода мероприятиям, представляя красоту, как совокупность духовных, спортивных и творческих качеств участниц.