Уже в эту субботу будет выбрана победительница конкурса Miss Baltic Coast!

Два месяца назад 16 девушек собрались в Белом зале главного курортного города северо-востока, в Нарва-Йыэсуу, не представляя, что будет их ожидать дальше. В течение первого месяца девушки прошли большую школу, в рамках которой они учились визажу и прическам, ораторскому искусству и дебатам, различным видам тренировок и правильному питанию, а главное - конкурсантки Miss Baltic Coast учились быть трудолюбивыми, смелыми и работать друг с другом в команде. Не часто можно встретить участниц конкурсов красоты на детском мероприятии в роли организаторов комнаты рукоделия или в изнуряющую жару с черными мешками на субботнике. По результату первого месяца конкурса были отобраны семь финалисток, для которых главные испытания были еще впереди.